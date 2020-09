Joeystarr : Booba dévoile une vidéo compromettante, il réplique violemment

Après son clash avec Gims, La Fouine, Kaaris (et bien d'autres), Booba semble désormais prêt à attaquer Joeystarr. Le 2 septembre 2020, le rappeur a déclaré la guerre à l'interprète du titre Métèque en publiant en story Instagram une ancienne vidéo montrant Joeystarr en train de malmener un singe. À l'époque des faits (en 2002), l'acolyte de Koolshen avait été reconnu coupable de "mauvais traitements" et avait dû payer une contravention de 750 euros, mais aussi une amende de 9 000 euros pour détention d'un animal protégé. Une histoire dont Didier Morville s'était repenti, mais qui semble encore beaucoup amuser Booba, toujours prêt à ressortir les vieux dossiers des autres rappeurs.

Pour répondre à son détracteur, le fondateur du groupe NTM a publié une citation, brève, mais efficace, sur Instagram. "Les abeilles ne perdent par leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la m***", a-t-il partagé, un brin ironique, en story. Histoire de bien faire passer le message, l'interprète du titre Ma Benz a également tagué Booba en ajoutant un émoticône (très sarcastique) en forme de coeur. Un clash qui risque de ne pas en rester là, connaissant le caractère et le tempérament des deux hommes.

Pour rappel, ce n'est pas le premier clash entre Booba et Joeystarr. L'interprète du titre Scarface avait déjà attaqué l'acteur du film Polisse au cours d'un règlement de comptes avec son ex, Karine Le Marchand. En 2018, l'animatrice de l'émission L'amour est dans le pré s'était moqué de la bagarre entre Booba et Kaaris à Orly et avait partagé une vidéo de chatons en train de jouer. En légende, elle avait écrit : "Booba et Kaaris. On n'est pas à Orly, ça suffit !" Très remonté, Booba avait répondu à Karine : "Dis ça à ton ex le crackers qui a 14 condamnations pour violences sur femmes et animaux, pauvre cloche" (visant ainsi directement Joeystarr). L'animatrice de l'émission Une ambition intime avait alors répondu : "Ce n'est que de l'humour, franchement, cher Monsieur, je ne suis pas dans vos histoires et il me semble que je ne vous manque pas de respect... Si vous suiviez mes stories, vous verriez que je n'attaque jamais personne... Donc pauvre cloche, je ne l'accepte pas et je pense que vous devriez reconsidérer vos propos." Pas sûr que Booba ait bien compris le message...