Elsa Bois (Danse avec les stars), son couple menacé à cause de Michou : "Ça a été un peu compliqué"

Qui dit vendredi, dit nouveau prime de Danse avec les stars 2021. Ce vendredi 15 octobre est marqué par le retour des buzzers. Si deux des membres du jury (composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques François Alu et Jean-Paul Gaultier) appuient dessus lors d'une prestation, cela veut dire que le candidat concerné et sa partenaire vont directement au face-à-face. Le public retrouvera tous les duos en compétition, parmi lesquels Elsa Bois et Michou. Interrogée par Télé-Loisirs, la belle brune de 21 ans s'est exprimée sur une rumeur qui a couru au sujet de son binôme.

La soeur d'Alizée (gagnante d'Incroyable talent 2010) s'est rapidement fait une place dans le coeur des téléspectateurs. Son sourire, sa douceur, son talent et sa gentillesse ont fait mouche. Michou, son partenaire de Danse avec les stars, aussi se plaît à répéter et à danser avec elle. Une complicité qui a fait jaser. Certains étaient persuadés que le Youtubeur et la danseuse professionnelle étaient en couple. Une rumeur qui a touché le compagnon d'Elsa Bois. Car oui, elle n'est pas un coeur à prendre. Elle partage la vie d'un charmant brun de 23 ans prénommé Adrien. Et ce dernier n'a, en toute logique, pas apprécié ce ragots. "Ça a été un peu compliqué au départ", a confié la jeune femme à Télé-Loisirs.

Fort heureusement, le couple en a immédiatement discuté et "aujourd'hui, ça va". "Cela peut être difficile quand les gens se permettent d'envoyer des messages... Je suis passée un peu au-dessus de ça. Cela me dérange moins maintenant et on le prend à la rigolade, Michou et moi", a poursuivi Elsa Bois. Elle préfère se concentrer sur le positif, comme les nombreux commentaires bienveillants qu'elle peut recevoir au quotidien. "Cela nous pousse à tout donner pour ne pas décevoir ces gens", a-t-elle conclu. Que le public s'attende donc une fois de plus à un show exceptionnel ce soir.