Danse avec les stars : Quel est le vrai nom de Michou ?

Chouchou de la 11ème saison de Danse avec les stars, Michou (20 ans) s'apprête à fouler pour la première fois le plateau de TF1. Interviewé par Paris Match dans les locaux de Webedia, l'influenceur a confié quelques secrets de sa vie privée et notamment son vrai nom : Miguel Mattioli. À l'épineuse question de savoir si son surnom viendrait d'une grande admiration pour la star des cabarets parisiens ou pour une passion démesurée de la couleur bleue, il répond : "C'est le surnom qu'on me donnait au collège !" Face aux journalistes de Télé Loisirs, il ajoute : "C'est ultra-simple, quand j'ai créé ma chaîne Youtube, il fallait un pseudo. Au collège mon surnom était Michou puisque mon prénom est Miguel. Bon, je ne sais pas comment on est passé de Miguel à Michou, aucune idée, mais ça sonnait bien."

Bientôt jugé par Jean-Paul Gaultier, François Alu, Denitsa Ikonomova etChris Marques, Michou a également confié ne pas trop regarder la télévision à part Koh-Lanta, Danse avec les stars (bien sûr) et La France a un incroyable talent. Très soutenu par ses parents, le jeune homme originaire de la Somme - qui compte près de 3 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 6 millions d'abonnés sur Youtube - a dû s'éloigner d'eux et se rendre à Paris pour participer à l'émission. "Il aurait pu y avoir de la jalousie, qu'ils aient l'impression que ça m'a éloigné d'eux parce que ça m'a obligé à venir vivre à Paris, mais pas du tout. Mes parents sont formidables !"

Pour le second prime de Danse avec les stars, les téléspectateurs pourront également retrouver Lola Dubini et Joël Luzolo, Aurélie Pons et Adrien Caby, Elsa Bois (qui dansera avec Michou), Fauve Hautot avec Tayc, Candice Pascal avec Gérémy Crandeville, Christophe Licata et Dita Von Teese mais aussiVaimalama Chaves (Miss France 2019) et Christian Millette.