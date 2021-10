Elsa Bois (Danse avec les stars 2021) : Sa célèbre soeur Alizée a bien changé !

Elsa Bois est l'un des nouveaux visages de Danse avec les stars 2021 (TF1). La belle brune de 21 ans a rejoint l'aventure cette année, à l'instar d'Adrien Caby, Samuel Texier, Joël Luzolo et Coralie Licata. Elle a le plaisir de partager cette belle aventure avec le youtubeur Michou. Et la danse, c'est de famille puisque sa soeur pratique également cette discipline. Elle est d'ailleurs bien connue des téléspectateurs de M6 et a bien changé depuis son apparition.

Alizée Bois a en effet participé à La France a un incroyable talent 2010 (saison 5). Avec son partenaire de l'époque prénommé Axel, la jeune femme qui était âgée de 8 ans à l'époque a bluffé le jury composé de Gilbert Rozon, Sophie Edelstein et Dave. Leurs prestations sur des danses de salon ont impressionné au point qu'ils remportent cette édition et donc, les 100 000 euros en jeu.

Par la suite, Alizée s'est fait discrète. Mais depuis environ trois ans, elle donne parfois de ses nouvelles sur Instagram, l'occasion de voir la jolie jeune femme qu'elle est devenue. Et on a bien du mal à la reconnaître tant elle a grandi. Aujourd'hui, la charmante blonde de 19 ans suit des études au Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie, à Lyon. Et dans sa biographie, elle précise également qu'elle fait toujours de la danse. C'est à l'école de danse Ribas qu'elle s'adonne à sa passion, mais sans son partenaire de l'époque.