Elsa Bois (Danse avec les stars) en couple : photos de son séduisant compagnon

Le 1er octobre 2021, Elsa Bois sera de retour sur le plateau de Danse avec les stars avec son partenaire, le Youtubeur Michou. Dans la vraie vie, la quintuple championne de France de danse latine est amoureuse d'un beau brun prénommé Adrien, âgé de 23 ans. Sur Instagram, la jeune femme partage régulièrement des clichés de son homme qui semble n'avoir d'yeux que pour elle. Premier fan de sa chérie, il ne manque pas une occasion de la complimenter et de commenter les photographies sur lesquelles elle apparaît. "Tu es magnifique et tu mérites tout ce qui t'arrive" a-t-il d'ailleurs écrit en légende d'un cliché qui annonce son arrivée dans Danse avec les stars.

Il me soutient

Très mystérieux, le charmant Adrien semble passionné de photographie et de voyages à en croire ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Interviewée par Télé Loisirs, Elsa avait "confirmé" que son homme n'était pas issu du monde de la danse et en avait dit un peu plus sur leur relation très fusionnelle. "Il me soutient et va m'accompagner tout au long de cette émission" avait-elle indiqué.

Pour rappel, Elsa a participé il y a quelques années à l'émission Qui sera le meilleur ce soir ? présentée par Christophe Dechavanne et Victoria Silvstedt, sur TF1. Accompagnée de Quentin, la jeune femme, qui était très jeune à l'époque, avait remporté l'émission. Qui sait, peut-être remportera-t-elle également la 11ème saison de Danse avec les stars ? Pour ce troisième prime, Elsa retrouvera le jury composé de Jean-Paul Gaultier, Chris Marques, Denitsa Ikonomova et du danseur de l'Opéra de Paris François Alu.