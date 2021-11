Danse avec les stars 2021 : Tayc, submergé par l'émotion, remporte l'émission !

Les téléspectateurs avaient rendez-vous pour la finale de la nouvelle saison de Danse avec les stars, animée par le populaire - et futur papa - Camille Combal. Au fil des semaines, les personnalités se sont affrontées avec l'espoir de décrocher la timbale de la pin up Dita von Teese à la comédienne Aurélie Pons en passant par la chanteuse Lââm, qui vivait un drame personnel dans le même temps.

Pour cette ultime grande soirée, sous les yeux du jury composé de Jean-Paul Gaultier - dont la participation a fait couler beaucoup d'encre -, Denitsa Ikonomova, François Alu et Chris Marques, trois personnalités encore en compétition ont foulé le parquet de danse. Il fallait ainsi compter sur Bilal Hassani, Tayc et Michou. Après une première partie enflammée, c'est malheureusement Michou qui est sorti.

Résumé du duel final :

Tayc et Fauve

Qualifiés pour la dernière partie de la finale, ils ont alors effectué une samba endiablée !

"C'était une samba de compétition, Fauve tu lui as mis 200 pas ou quoi ? Il y a une raison pour laquelle tu ne t'es jamais retrouvé en face à face... C'était ouf !", lâche Denitsa. "On voit même plus les pas, la difficulté ! Cette chorégraphie était dingue, rythmée, nuancée, tu étais méticuleux", explique François, très emballé. "J'ai pas le droit de noter mais je t'aurais mis un 10", ajoute Chris.

Pour leur deuxième danse de cette dernière partie de la finale, Tayc et Fauve se sont élancés sur un contemporain, celui déjà effectué au prime cinq.

"Splendide performance ! Vous êtes si juste, vous avez gardé votre force, j'ai envie de vous dire bravo à tous les deux", lâche Chris. "J'ai adoré, c'était formidable, époustouflant, vous étiez au maximum, par rapport à la dernière fois j'ai adoré cette exagération, c'est à la hauteur de nos applaudissements", ajoute Jean-Paul.

Bilal Hassani et Jordan

Pour leur nouvelle danse de cette ultime partie de la finale, Bilal et son partenaire effectuent une danse encore jamais réalisée : une valse ! La pression est grande pour le jeune chanteur qui fait figure de favori. Une prestation sous les yeux de... Nabilla assise dans le public !

Après sa danse, Bilal a eu droit à des dizaines de messages de soutien de Patrick Fiori à Eddy de Pretto en passant par ses proches. Une grande émotion qui a mis des larmes aux yeux du jeune candidat.

"J'ai vu quelque chose de superbe, des pieds pointés, des jambes qui pointent", souligne François, séduit par la technique. "C'était une valse avec des éléments contemporains, une technique très précise, très bien dansée, c'est la valse parfaite", lâche Chris. "Ton cadre était parfait ! J'ai découvert un Bilal pas extravagant, mais doux, poétique, lyrique, c'est ce que j'ai trouvé dans cette valse", souligne Denitsa. "Tu as un grand registre mais moi je n'aime pas l'énergie de la valse... mais dans l'émotion tu as montré tellement de belles choses", ajoute Jean-Paul.

Pour sa deuxième danse, le jeune candidat effectue un contemporain issu de son premier prime.

Denitsa, totalement émue et sous le charme de cette prestation, a salué l'interprétation émouvante et physique de Bilal. "Un performeur incroyable, tu as évolué de ouf et le cambré là !! Tu étais ancré ! Tu as fait une super belle performance avec beaucoup de délicatesse", précise François, qui salue encore une fois la technique du candidat.

Et le gagnant est...

Alors que le jury ne votait pas, laissant la main aux téléspectateurs, c'est Tayc qui remporte l'émission avec 56% des voix !

En pleurs, et sous le choc, entouré de tout son clan qui a envahi le plateau, il a déclaré : "Merci du fond du coeur ! Pendant 3 mois on a travaillé, Fauve a jamais lâché ma main. Cette émission m'a fait grandir !"