Jean-Paul Gaultier, mauvais juré dans Danse avec les stars ? La réaction sans appel de Fauve Hautot

Pour son grand retour sur nos écrans, Danse avec les stars a mis en place de nombreux changements. Pour commencer, de nouvelles règles ont été intégrées au programme, lesquelles ont donné un grand pouvoir aux membres du jury tout au long de la saison. Justement, concernant le jury, celui-ci a presque entièrement été revu. En effet, outre Chris Marques, ce ne sont que des nouveaux visages qui ont accepté de noter chaque semaine les candidats, à savoir la quadruple championne de l'émission Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Le créateur nous a fait le plaisir de rejoindre l'aventure mais, s'il est incontestablement une pointure de la mode, il ne l'est pas nécessairement en danse...

Jean-Paul Gaultier s'est d'ailleurs souvent retrouvé au coeur des critiques sur les réseaux sociaux... "Chaque semaine je vais dire ça mais Jean-Paul Gaultier m'énerve, il ne sait pas noter", "Quand est-ce qu'on pense à éliminer Jean-Paul Gaultier du jury aussi ?", "Mais Jean-Paul Gaultier c'est un touriste, il est en mode colonie de vacances", "Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Jean-Paul Gaultier fait dans DALS", peut-on lire sur Twitter.

Des critiques non fondées et injustes selon Fauve Hautot. La danseuse qui fait équipe avec Tayc cette saison n'a pas hésité à prendre sa défense lors d'une interview pour Télé Star, parue ce 20 novembre 2021. "C'est toujours facile de critiquer. J'ai vu son spectacle et certains de ses défilés : il a une vraie connaissance, un oeil de metteur en scène. Il n'est pas technicien de danses de salon, mais ce n'est pas là ce qu'on lui demande. Il est davantage dans le show, les sentiments qu'une danse lui apporte. Oui, il est légitime. Oui, il a sa place !", a-t-elle assuré.

Cette question de légitimité, Jean-Paul Gaultier se l'était lui-même posée avant de rejoindre le jury. Finalement, il acceptait avec plaisir l'idée que son rôle serait tout simplement "complémentaire".