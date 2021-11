Danse avec les stars 2021 : Dita Von Teese éliminée, elle sort un fouet en plein live !

C'est Gérémy Credeville qui a dû dire "au revoir" à ses petits camarades la semaine dernière. Mais la compétition continue, bon gré mal gré, dans Danse avec les stars, en live ce vendredi 12 novembre 2021. Et il est temps de laisser place aux quarts de finale, et de départager les cinq couples survivants ! Plus que jamais les candidats vont devoir séduire les quatre membres du jury avec leurs chorégraphies... mais surtout les téléspectateurs. Les personnes assises devant leur petit écran seront effectivement les seules à départager nos apprentis lors de la terrible épreuve du face à face. Que le spectacle commence...

PREMIERE MANCHE DES QUARTS DE FINALE

Tayc et Fauve Hautot

Le prime du 12 novembre 2021 est l'occasion, pour Tayc, de rendre hommage à toutes les femmes de sa vie. Le jeune Marseillais de 25 ans a également accordé un clin d'oeil à son idole, Michael Jackson, puisqu'il effectué un Cha Cha bourré d'énergie, avec Fauve Hautot, sur le titre Wanna Be Startin' Something. "On t'a toujours reproché d'être un peu imprécis dans les pieds. Je trouve que tu as fait un vrai travail. Bravo pour ça" l'a félicité Denitsa Ikonomova. "T'es pas loin de m'avoir fait le Cha Cha parfait, a ajouté Chris Marques. C'est tout, c'est le style, la compréhension du mouvement. Je suis très heureux." Le duo a dépassé son très joli score de 36, de la semaine dernière, en atteignant 37 points.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 9/10

François Alu : 10/10

Chris Marques : 9/10

Total : 37 points

Aurélie Pons et Adrien Caby

Deuxième du classement la semaine dernière, Aurélie Pons s'est frottée au rude défi de l'American Smooth, qui mélange différents types de danses de salon, sur le sublime Never Enought de Loren Allred. Un moment d'une élégance folle. "Tu prends de plus en plus conscience de ton corps, de tes longues lignes qui sont si jolies. C'était très délicat, très poétique. Il m'a manqué de la résistance dans les mouvements" a avoué François Alu. Trop d'erreurs et un manque de fluidité ont été relevé par Denitsa Ikonomova. Il faudra trouver l'osmose, la symbiose avec Adrien Caby pour atteindre les demi-finales...

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 27 points

Michou et Elsa Bois

La danse contemporaine a permis à Michou, cette semaine, de prouver qu'il devenait un homme face aux téléspectateurs. Sur le titre Pas beau, de Vitaa & Slimane, le vidéaste a exorcisé ses anciens complexes, son "surpoids", ses "boutons", son "appareil dentaire". Une jolie revanche sur le passé. "Tu nous as montré un truc fort, a admis Chris Marques. Tu sais t'abandonner et c'est très difficile. Il faut maîtriser ton corps, faire confiance en ta partenaire. C'est très puissant. La danse était superbe dans son message." Il faudra, pour la suite de l'aventure, apprendre à être encore plus extrême dans ses mouvements. Prochaine danse, prochaine chance...

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 7/10

Total : 29 points

Dita Von Teese et Christophe Licata

Grand retour pour Dita Von Teese, absente du prime précédent en raison de petits pépins de santé. Eloignée du plateau de TF1 par les médecins, la reine de l'effeuillage s'est lancée dans une samba, à la fois élégante et enflammée, avec Christophe Licata, sur Levitating de Dua Lipa. Un saut périlleux, de l'Amérique du Nord à celle du Sud. "On a été en lévitation, a rappelé Jean-Paul Gaultier. C'était formidable, c'était beau. Avec vous, la samba s'emballe !" Un travail des jambes a été relevé par les juges, qui ont envoyé la candidate en deuxième manche en lui accordant de jolies notes.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Total : 31 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Critiqué, la semaine dernière, pour un soucis de rondeur de hanches, Bilal Hassani a époustouflé l'assemblée. Sur le titre Kid, d'Eddy de Pretto, le jeune artiste a évoqué ce besoin de se sentir accepté, de dénoncer la masculinité toxique qu'on a longtemps tenté de lui imposer. C'est pourquoi il a choisi de danser sans artifice ni perruque... sa célèbre armure qui le transforme en Bilal Hassani. "Ce qui est important, ce n'est pas de gagner mais de marquer les esprit. Et cette performance va marquer la saison 11 de Danse avec les stars, a assuré Denitsa Ikonomova. Artistiquement c'était incroyable. Tu m'as fait ressentir toutes tes émotions. J'avais envie de venir te faire un câlin. C'était un moment magique."

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 10/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 9/10

Total : 37 points

DEUXIEME MANCHE DES QUARTS DE FINALE

Tayc et Fauve Hautot

Un moment de douceur, de modernité dans ce parcours rempli de peps. Tayc a dû calmer le Fauve, le dompter, pour offrir, avec sa partenaire, une valse sur Next To Me du groupe Imagine Dragons. "On était sur un petit nuage, a relevé François Alu. C'était évanescent, très léger. C'était un nouveau Tayc. Mais il y a des petites choses qu'on peut améliorer." Pas de passe-droit pour cette deuxième manche de l'émission, bien que Jean-Paul Gaultier et Chris Marques ait accordé une très jolie note, de manière unanime, au duo de danseurs... qui s'est d'ailleurs qualifié pour la semaine suivante !

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 9/10

Total : 34 points

Dita Von Teese et Christophe Licata

Seconde prestation aux allures western pour Dita Von Teese, avec chapeau et coups de fouets à l'appui, qui a eu droit à l'aide de Céline, la grande soeur de Christophe Licata, afin de mémoriser la chorégraphie très complexe de son jive. Et quel plus bel hommage à la famille Licata que le choix de la chanson J'irai où tu iras, de Céline Dion ? "C'était une excellente performance, a félicité Chris Marques. Mais il est vrai qu'à cet instant précis, je ne peux pas accepter des piétinements, ou qu'on se perde dans la chorégraphie. Les autres couples ne vous font aucun cadeau. C'est une excellente danse, c'est simplement que le niveau est très très très élevé."

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 7/10

Total : 32 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Il a retrouvé sa longue perruque rouge pour tenter de se qualifier en demi-finale. Afin de se venger des derniers primes, lors desquels il a reçu de nombreuses remarques négatives, Bilal Hassani s'est lancé dans un paso doble sur la version 2WEI feat. Jon & Bri Bryant de Hit the road Jack, avec une volonté redoutable, une rage dans les yeux. "Ce soir c'est ta soirée, honnêtement, l'a félicité Denitsa Ikonomova. Bravo, c'est incroyable. Il y avait la puissance, les mouvements. C'était vraiment, tellement bon. Tellement technique, tellement complexe à exécuter. C'est juste extraordinaire." Une tempête de feu qui lui a valu sa place en demi-finale.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 9/10

François Alu : 9/10

Chris Marques : 9/10

Total : 37 points

FACE A FACE ET ELIMINATION

Dita Von Teese et Christophe Licata, qui ont perdu la deuxième manche, ont rejoint Michou et Elsa Bois ainsi qu'Aurélie Pons et Adrien Caby à l'épreuve finale du face à face, sur la version de Maneskin du titre Beggin'. Les téléspectateurs, seuls, ont départagé ces trois binômes. Michou et Aurélie Pons ont été sauvés par les votes du public. Dita Von Teese est donc éliminée de la compétition... mais redansera aux Folies Bergère dès le mois de février 2022. Avec Christophe Licata, peut-être ?