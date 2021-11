Danse avec les stars : Dita Von Teese de retour, Christophe Licata a eu "très peur" pour sa partenaire

Dita Von Teese signe son grand retour dans l'aventure Danse avec les stars, dont elle est l'une des favorites. L'Américaine de 49 ans avait dû s'absenter plusieurs jours et louper le dernier prime diffusé en direct sur TF1 en raison de problèmes de santé. La candidate souffre de symptômes handicapants depuis de nombreuses années, comme elle l'avait rappelé dans une publication sur Instagram. "Malheureusement, hier soir, je n'ai pas pu participer à Danse avec les stars ici à Paris comme prévu. Ceux qui ont suivi ma carrière savent que j'endure des épisodes de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)", avait commenté le mannequin.

Victime de "mouvements oculaires rapides involontaires" pendant ses répétitions, l'ex-femme de Marilyn Manson avait également ressenti de violents "vertiges" ainsi qu'une "sensibilité à la lumière", des "nausées" et une "instabilité". Tout cela l'avait contrainte à rester alitée un long moment. "Ces trois derniers jours, je suis restée à l'intérieur et j'ai gardé la tête très immobile et horizontale, le regard droit devant, en dormant assise, comme le recommandent mes médecins ici à Paris", avait-elle également fait savoir.

L'heure de la reprise a enfin sonné pour Dita Von Teese ! Heureux de retrouver sa partenaire, Christophe Licata a publié un message sur son compte Instagram. "On a repris l'entraînement avec @ditavonteese. On y va doucement mais sûrement !!! J'espère que vous serez la vendredi ! On a besoin de vous plus que jamais ! Merci pour tous vos doux messages", a publié le danseur professionnel, posant à côté de Dita Von Teese.