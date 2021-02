Marilyn Manson accusé de violences conjugales : Dita Von Teese, son ex-femme, sort du silence

Les témoignages s'accumulent contre lui. À ce jour, onze femmes ont dénoncé les abus divers de Marilyn Manson. Cette vague d'accusations a été lancée au début du mois de février, entre autres par la comédienne Rachel Evan Woods. L'héroïne de la série Westworld était tombée amoureuse du chanteur en janvier 2007, alors qu'elle avait 19 ans et lui 38. Le chanteur venait de se séparer de sa première épouse, Dita Von Teese... qui vient justement de s'exprimer à propos de l'affaire. Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, la danseuse burlesque a nié avoir été victime d'un quelconque geste déplacé.

"À tous ceux qui se soucient de mon bien-être, j'apprécie votre gentillesse, a-t-elle écrit sur Instagram, le 4 février 2021. Sachez que tous les détails qui ont été rendus publics ne correspondent pas à ce que j'ai vécu pendant 7 ans quand nous étions ensemble. Sinon, je ne me serais jamais mariée à lui en décembre 2005. J'ai fui 12 mois plus tard à cause de ses infidélités et de son addiction à la drogue. Les abus, quelqu'ils soient, n'ont pas leur place en amour." Dita Von Teese n'est pas la seule ex de Marilyn Manson a donné une version différente des faits - en tout cas, de sa propre expérience. Un peu plus tôt, Rose McGowan jurait que le musicien ne s'était jamais mal comporté avec elle mais se positionnait tout de même du côté des victimes.