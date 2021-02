Evan Rachel Wood : Elle accuse Marilyn Manson, son ex-fiancé, de l'avoir maltraitée

Le racisme, l'inégalité des sexes, les violences faites aux femmes : Evan Rachel Wood les dénonce activement sur Instagram. Elle aussi en a été victime. L'héroïne de la série Westworld révèle que son ex-fiancé Marilyn Manson a abusé d'elle au cours de leur relation.

"Le nom de la personne qui a abusé de moi est Brian Warner, aussi connu par le monde entier comme Marilyn Manson." C'est par cette phrase qu'Evan Rachel Wood a choqué des centaines de milliers d'internautes en publiant, ce lundi 1er février 2021, une note écrite noir sur blanc sur la violence qu'elle aurait subie aux mains de son ex-compagnon.

Elle ajoute : "Il a commencé à m'amadouer quand j'étais adolescente et m'a maltraitée de manière horrible pendant des années. On m'a lavée le cerveau et manipulée pour être soumise. J'arrête de vivre dans la peur de représailles, des critiques ou du chantage. Je suis là pour afficher cet homme dangereux et dénoncer les nombreuses industries qui l'ont rendu fort, avant qu'il ne ruine d'autres vies. Je me tiens au côté des nombreuses victimes qui ne se tairont plus."

Pour éviter des commentaires déplacés, @evanrachelwood a limité la possibilité de réagir aux personnes qu'elle suit.