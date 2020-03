Vincent Cassel : Élégant et entouré de bombes pour sa nouvelle série

La semaine dernière, Vincent Cassel avait quitté le soleil de Rio, au Brésil, pour la grisaille parisienne. L'acteur présent à la cérémonie des César s'est envolé pour d'autres aventures. Direction Los Angeles, où il a assisté à la soirée de la nouvelle saison de la série Westworld. Élégant en costume gris, Vincent Cassel était surtout entouré de bombes, avec Thandie Newton, Evan Rachel Wood et Tessa Thompson.

La troisième saison de Westworld commencera le 15 mars 2020 sur HBO. Les acteurs de la série se sont réunis jeudi soir (5 mars 2020) au TCL Chinese Theatre, à Los Angeles, pour fêter ce début de diffusion imminent. Vincent Cassel était de la partie. Le mari de Tina Kunakey et nouveau personnage de Westworld s'était fait beau, enfilant un costume gris pour l'occasion. Ainsi, le Français de 53 ans était assorti à Thandie Newton en robe Burberry.

Tessa Thompson, vêtue d'une robe moutarde Loewe, et Evan Rachel Wood, sublime en Versace, ont également paradé sur le photocall de l'avant-première de Westworld saison 3. Les photographes présents ont aussi vu passer les renversantes Katja Herbers et Angela Sarafyan, respectivement en robes Iris Van Erpfen et Redemption. En transparence et drapé rose pâle, les deux actrices ont fait sensation.

Aaron Paul, Luke Hemsworth (le grand frère de Chris et Liam Hemsworth) et leurs épouses comptaient aussi parmi les célébrités présentes.

Plus que quelques jours d'attente pour les fans de Westworld, avant de découvrir la suite des aventures de leurs héros !