Danse avec les stars 2021 : Gérémy Crédeville éliminé, Michou touchant pour sa soeur handicapée

Après l'élimination de Lucie Lucas la semaine dernière, Danse avec les stars est de retour sur TF1 ce vendredi 5 novembre 2021. Au programme, toujours des danses en duo... mais aussi à quatre ! Leur objectif ? Obtenir le plus haut score possible pour ainsi éviter une élimination possible ! Petit souci de dernière minute, ce soir, pour des raisons de santé, Dita Von Teese ne danse pas. Elle est toutefois présente sur le plateau avec son partenaire Christophe Licata. Résumé de cette soirée présentée par Camille Combal.

Aurélie Pons et Adrien Caby

Cette semaine, Aurélie Pons et son danseur Adrien Caby propose un contemporain. Ils se lancent au son de Versus, de Vitaa et Slimane. Une performance qui a semble-t-il conquis les juges ! Denitsa Ikonolova se dit "scotchée", elle évoque de la puissance. Jean-Paul Gaultier a "adoré". "L'évolution est exceptionnelle", note-t-il. François Alu tire à son tour son chapeau au duo ! Enfin, Chris Marques estime qu'Aurélie Pons a dansé "sa meilleure prestation de la saison". De superbes compliments !

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 6/10

Total : 29 points

Tayc et Fauve Hautot

Tayx et Fauve Hautot dansent ce soir un quickstep au son du titre I need you de Jon Batiste. Chris Marques apprécie le show, mais note toutefois un manque de cadre par moment. François Alu se dit "séduit". "Ce que j'adore avec toi, c'est que tu es hyper régulier", lance-t-il à Tayc. De son côté, Denitsa Ikonomova assure avoir vu là "l'une de ses prestations préférées" ! Enfin, constat partagé par Jean-Paul Gaultier ! "C'est un régal", déclare-t-il, complètement sous le charme.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 9/10

François Alu : 9/10

Chris Marques : 9/10

Total : 36 points

Le quatuor d'Aurélie Pons et Tayc

Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby dansent ce soir avec Tayc et sa partenaire Fauve Hautot. Le quatuor se lance sur un paso doble au son de Smoke on the water de Deep Purple. "C'était chaud !", lance François Alu. Denitsa Ikonomova souligne "un vrai travail d'équipe", "une transformation" d'Aurélie Pons et évoque "une super danse". Jean-Paul Gaultier a aimé la scénographie, l'interprétation mais aussi et surtout le fait que "les femmes menaient" la danse. Enfin, Chris Marques "a adoré" : "Il y avait de la puissance, Aurélie a apporté une douceur à Tayc, Tayc de la puissance à Aurélie (...). J'ai trouvé ça pas mal du tout !"

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 32 points

Total pour Aurélie Pons : 61 points

Total pour Tayc : 68 points

Gérémy Crédeville et Candice Pascal

Gérémy Crédeville et Candice Pascal dansent un quickstep au son du titre Les limites de Julien Doré. Denitsa Ikonomova a trouvé que l'humoriste était un peu déconnecté du cadre, que les chassés étaient mal exécutés et appelle à plus de précisions et de technique. Jean-Paul Gaultier n'a pas été "tellement surpris", mais confie avoir apprécié la prestation. Chris Marques pense qu'il s'agit là d'un "raté" dans l'évolution de Gérémy Crédeville dans DALS ! Pour lui, "cette danse n'était pas au niveau". Enfin, François Alu note de son côté "un bel effort".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 5/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 5/10

Total : 23 points

Le quatuor de Gérémy Crédeville

Exceptionnellement, en l'absence de Dita Von Teese, Terrence Telle et Inès Vandamme dansent en quatuor avec Gérémy Crédeville et sa partenaire Candice Pascal. Ils se lancent sur un contemporain au son de Mesdames de Grand Corps Malade. François Alu aurait voulu "plus de liant" et pointe quelques erreurs au niveau des jambes et des pieds. "Je n'ai pas eu la connexion que j'aurais aimé avoir", regrette Denitsa Ikonomova qui estime que "les lignes étaient moins abouties que la semaine dernière". Chris Marques parle d'une "danse qualitative" mais émet les mêmes critiques que ses camarades.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 25 points

Total pour Gérémy Crédeville : 48 points

Michou et Elsa Bois

Michou et sa partenaire Elsa Bois dansent un American Smooth sur un titre du groupe pop Journey : Don't stop believin. Une danse dédiée à Cindy, la soeur aînée de Michou qui est "autiste attardée", comme il l'explique. Jean-Paul Gaultier évoque une évolution, de jeune garçon à l'âge adulte. "Tu viens de faire un truc assez exemplaire", lâche Chris Marques, qui remarque du travail technique. Constat partagé par Denitsa Ikonomova : la complicité avec Elsa Bois devient "de plus en plus palpable, de plus en plus belle", ses efforts se voient... Vont-ils payer ?

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Total : 31 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac proposent un chacha au son de Rain on me, un titre de Lady Gaga. La semaine dernière, les juges ont évoqué un problème de hanches... qui n'est apparemment pas réglé ce soir, comme le regrette Chris Marques. Toutefois, le juré estime que le duo est "sur la bonne voie". François Alu confirme et note "une énergie incroyable". De son côté, Denitsa Ikonomova indique voir du travail, "mais on n'y est pas encore".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Total : 31 points

Le quatuor de Michou et Bilal Hassani

Bilal Hassani et son partenaire Jordan Mouillerac dansent ce soir avec Michou et sa partenaire Elsa Bois. Le quatuor se lance sur un charleston au son de Around the world, de Daft Punk. Denitsa Ikonomova parle de manque de synchronisation, de retard de Michou. François Alu regrette des "imprécisions". Jean-Paul Gaultier semble de son côté séduit : "C'est la crème de la crème." Enfin, Chris Marques est déçu : "Le groupe a fait une performance en-dessous de ce que je m'attendais à voir."

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 27 points

Total pour Bilal Hassani : 58 points

Total pour Michou : 58 points

Face à face et élimination

Dernière ligne droite pour réussir à se sauver. Tayc et Aurélie Pons, premier et deuxième du classement, sont déjà qualifiés pour la semaine prochaine. Michou et sa partenaire Elsa Bois, Bilal Hassani et son partenaire Jordan Mouillerac ainsi que Gérémy Crédeville et sa partenaire Candice Pascal s'affrontent à tour de rôle sur un jive, sur le titre Let's love de Sesi & Javiolo.

Michou et Elsa Bois sont sauvés par les votes du public. Les juges qualifient Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Gérémy Crédeville et Candice Pascal sont donc éliminés de la compétition.