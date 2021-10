Danse avec les stars : Lucie Lucas éliminée, bisou entre Fauve et Tayc, "petites fesses" de Michou

Lucie Lucas et Anthony Colette

La semaine passée, Lucie et Anthony avaient réalisé une salsa sur le plateau de Danse avec les stars. Ils étaient également passés de justesse à côté de l'élimination. Cette semaine, la comédienne et son danseur ont effectué une danse contemporaine sur le titre Hometown Glory d'Adele. Pour ce prime, Lucie a dansé avec Anthony Colette mais aussi avec Inès Vandamme.

Denitsa confie qu'elle aurait aimé avoir "plus de ressentis dans le corps", François Alu a remarqué plusieurs déséquilibres lors de la chorégraphie. Jean-Paul Gaultier regrette qu'Anthony et Lucie aient dansé avec Inès car cela l'a empêché de se concentrer sur les compétences de la comédienne. Chris Marques a également regretté que cette danse ait mis en avant les "faiblesses" de Lucie.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 5/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 5/10

Chris Marques : 5/10

Le public : 7,6/10

Total : 28,6 points

Michou et Elsa Bois

Pour ce 7ème prime, Michou a tenté de faire ressortir sa virilité lors d'un tango argentin sur le titre Promesse de Big Flo et Oli. Chris Marques a félicité le Youtubeur pour avoir correctement relevé le défi et a ajouté qu'il aimerait le faire travailler en répétitions pour vraiment le pousser au bout de ses capacités. Adepte de ses "petites fesses", Denitsa a remarqué un manque de dynamisme dans ses pieds mais a toutefois admiré sa performance. François a quant à lui remarqué une vraie connexion entre Michou et sa danseuse.

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 6/10

Le public : 7,9/10

Total : 35,9 points

Aurélie Pons et Adrien Caby

Si la semaine passée Aurélie Pons avait dansé avec Adrien Caby sur une valse sur le son de T'es beau de Sophie-Tith, cette semaine elle a réalisé un Quickstep sur le titre La Seine de Vanessa Paradis & M. François Alu a trouvé Aurélie très solaire mais aurait aimé qu'elle apporte "un peu plus de folie" dans sa prestation. Jean-Paul Gaultier a adoré cette chorégraphie et a trouvée Aurélie très souriante. Chris Marques a lui-aussi aimé l'énergie de la jeune femme.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 6/10

Le public : 7,5/10

Total : 33,5 points

Gérémy Crédeville et Candice Pascal

Candice et Gérémy ont réalisé une danse contemporaine sur le titre Quand je marche de ben Mazué. Jean-Paul Gaultier a adoré leur chorégraphie et a aimé le côté "robotique" de cette danse. Denitsa a été séduite et a même indiqué qu'il s'agissait de "la meilleure prestation" de Gérémy. François Alu a conseillé à Gérémy de travailler les gestes avec "plus d'élasticité".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Le public : 8,9/10

Total : 39,9 points

À l'issue de ces quatre prestations, Lucie Lucas et Aurélie Pons se retrouvent en Face-à-Face.

Tayc et Fauve Hautot

Après avoir été félicité pour sa barbe "parfaite" par Camille Combal, Tayc a fait un Jive avec Fauve sur le titre Blinding Lights de The Weeknd. Extrêmement proche de sa danseuse, un baiser furtif a même été échangé entre eux pendant leur chorégraphie. Conquis, Chris Marques a adoré la prestation, Denitsa a également beaucoup aimé l'énergie du chanteur. "Vous avez enflammé le dancefloor" a conclu Jean-Paul Gaultier.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 9/10

La public : 9,2/10

Total : 42,2 points

Dita Von Teese et Christophe Licata

Cette semaine Dita a réalisé un Quickstep avec Christophe Licata sur le titre Lollipop de Mika. Denitsa Ikonomova a remarqué "quelques imprécisions dans les pieds" de Dita, François Alu a félicité la pin up qui a "un très beau port de tête" mais aussi beaucoup de prestance. Il aurait néanmoins aimé "quelque chose d'un peu plus transgressif". De son côté, Chris a souligné des "petits problèmes de fluidité" dans la danse "qui a manqué de smooth".

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Le public : 8,2/10

Total : 39,2 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Le chanteur a effectué une Rumba avec son danseur sur le titre No Me Dejes de Paloma Pradal. Très ému, Bilal a annoncé rendre hommage à sa maman - présente dans le public - sur cette chorégraphie. À l'issue de cette danse, Chris Marques a trouvé la prestation très touchante mais n'a pas reconnu de rumba dans leur chorégraphie. Jean-Paul n'est pas du tout d'accord avec Chris et a trouvé que cette danse était "formidable". Denitsa a adoré l'interprétation de Bilal mais a regretté de ne pas voir plus de fluidité et de souplesse dans ses mouvements.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 7/10

Le public : 8,9/10

Total : 39,9 points

À l'issue de ces trois prestations, c'est Dita Von Teese et Christophe Licata qui vont en Face-à-Face.

FACE À FACE ET ÉLIMINATION

Ce soir les couples en Face-à-Face ont dû réaliser un Cha Cha sur le titre One Last Time d'Ariana Grande. Dita Von Teese et Christophe Licata, Lucie Lucas et Anthony Colette mais aussi Aurélie Pons et Adrien Caby ont tout tenté pour rester dans la course. Pas secs, switch de genoux, hanches mobiles, les trois couples ont rivalisé d'imagination pour réussir à remporter leur place pour le prochain prime.

À l'issue du Face-à-Face, Aurélie Pons et Adrien Caby sont sauvés par les votes du public. Les juges qualifient Dita Von Teese et Christophe Licata. Lucie Lucas et Anthony Colette sont donc éliminés de la compétition.