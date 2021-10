Aurélie Pons en deuil : la comédienne dévoile d'émouvants messages de son "paupé"

Aurélie Pons est sous le choc. Sur son compte Instagram, la comédienne de 25 ans qui participe à Danse avec les stars 2021 a partagé une triste nouvelle : la mort de son "paupé", son grand-père, décédé il y a deux jours. Sur le réseau social, la jeune femme a posté une tendre photo souvenir d'elle petite, en compagnie de son papy. "Je t'aime pour toujours mon Paupé. C'est toi la plus belle des étoiles 11.10.21", a-t-elle noté en légende. Aurélie Pons a également partagé des messages émouvants : ceux que son grand-père lui a envoyé avant de partir. "Hello ma Loulette (...) on va te regarder avec mamie ce soir dans DALS. Tu as bien bossé cette semaine avec Adrien Ça va le faire. Tu vas assurer comme une étoile filante", écrivait-il.

C'est donc son premier fan qu'Aurélie Pons a perdu en cette début de semaine. La partenaire d'Adrien Caby risque d'être extrêmement émue vendredi prochain, lors du prime de l'émission.