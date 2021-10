"J'ai une grosse balafre" : Jordan Mouillerac (Danse avec les stars) blessé par Bilal Hassani

"The Show Must Go On" est une phrase très souvent répétée aux acteurs, danseurs ou dans le monde du spectacle en général. Une règle parfaitement appliquée par Jordan Mouillerac, lors du prime de Danse avec les stars 2021 (TF1) du 8 octobre. Blessé par son partenaire Bilal Hassani, le beau brun n'a rien laissé transparaître, ou presque.

La semaine passée était placée sous le signe des duels. Chaque participant a affronté un autre binôme et devait se démarquer pour échapper au face à face. Ainsi, le chanteur Bilal Hassani devait battre Dita Von Teese. Et comme à son habitude, il a tout donné pour séduire les membres du jury Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Peut-être même un peu trop.

Les téléspectateurs ne l'ont pas vu mais lors de leur tango sur le titre 3Sex d'Indochine et Christine & The Queens, Bilal Hassani a mis un coup de tête à Jordan Mouillerac, le faisant ainsi saigner à la lèvre. Le charmant brun en couple avec une certaine Jessica se mordait donc un peu la lèvre lors du debrief des jurés. Il a fallu attendre ce mercredi 11 octobre pour comprendre ce qu'il s'était passé.

Dans une vidéo dévoilée sur le site MYTF1, on peut découvrir le jeune homme de 22 ans et Jordan Mouillerac débriefer de leur prestation. "Personne n'a vu le coup de tête", a tout d'abord lancé Bilal. Et son binôme de poursuivre : "Tu t'en rappelles que tu m'as ouvert la lèvre sur la fin de notre tango. Parce que là j'ai une grosse balafre. J'ai une cicatrice. A la fin de la danse, je saignais pendant les notes. J'avalais ma lèvre parce qu'il m'avait mis un coup de boule."

Bilal Hassani a préféré prendre cet incident à la rigolade. Il a rappelé au danseur professionnel qu'il n'avait pas arrêté de lui dire que c'était un combat de boxe. Il a donc pris, malgré lui, sa consigne au pied de la lettre. Mieux vaudrait donc que Jordan fasse attention aux mots qu'il emploie pour les prochaines danses. Car oui, ils continuent la compétition, grâce aux votes du public à l'issue de leur face à face.