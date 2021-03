Jordan Mouillerac (Danse avec les stars) en couple : il présente sa séduisante compagne

Jordan Mouillerac ne précise en revanche pas comment Jessica et lui se sont rencontrés ou depuis combien de temps ils sont ensemble. Sa compagne n'a pas été plus bavarde. Elle a simplement, comme son homme, posté deux photos d'eux.

On ne sait pas ce que fait Jessica dans la vie. Sur son compte Instagram, elle ne s'épanche pas sur le sujet. On peut voir qu'il y a quelques photos de photographe. Mais rien ne dit si elle est modèle. Ce qui est certain, c'est qu'elle est sublime et qu'elle est maman d'une petit fille qui doit avoir un an.