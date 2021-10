Danse avec les stars : Jean-Baptiste Maunier éliminé, Gérémy Crédeville poétique, Aurélie Pons a eu très chaud

Danse avec les stars, épisode 4 ! Voilà déjà un mois que Camille Combal reçoit sur le plateau de TF1 les candidats et leurs partenaires de danse. Trois d'entre eux ont été éliminés, à savoir Lââm, Lola Dubini et Moussa Niang. Et l'étau ne fait que se resserrer puisque des duels ont eu lieu cette semaine. Ils ont été créés à partir du classement du prime précédent, le premier duo du classement affrontait le deuxième et ainsi de suite... Celui qui recevait les meilleures notes des juges – Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier – se qualifiait pour la semaine prochaine, et l'autre allait en face à face.

PREMIER DUEL

TAYC ET FAUVE HAUTOT

La semaine dernière, le jury a reproché au duo de ne pas avoir suffisamment diversifié son style de danse. Une remarque qu'a bien intégré Fauve Hautot, laquelle a décidé de faire le grand écart en proposant à Tayc de danser sur un American Smooth, soit une danse radicalement opposée au registre urbain du chanteur. Raffinement et élégance étaient les maîtres mots. Sur Leave the door open de Bruno Mars, le binôme a livré une prestation bluffante. François Alu les a félicités, notamment pour avoir respecté les règles de la danse. Denitsa Ikonomova a partagé son point de vue, notant toutefois quelques imprécisions. Chris Marques a reconnu que Tayc lui "avait fait plaisir" avec une "très, très, très belle danse".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 8

Chris Marques : 7

Total : 30

LUCIE LUCAS ET ANTHONY COLETTE

Lucie Lucas et Anthony Colette se sont élancés sur le parquet avec une Samba sur le titre Fever d'Angele et Dua Lipa. Il s'agit de la plus dure des danses latines que la comédienne a eu beaucoup de mal à apprendre. Lors des répétitions, elle a d'ailleurs avoué avoir craqué et pleuré par peur de l'échec. Mais, grâce aux bons conseils de son danseur, sa prestation fut très bien accomplie et sensuelle. Denitsa Ikonomova a néanmoins déploré un manque de rythme et Chris Marques une absence de fluidité en comparaison aux autres semaines. Il lui a conseillé de travailler les jambes. Jean-Paul Gaultier a beaucoup aimé et a souligné le rapport torride entre les deux danseurs. François Alu aurait aimé davantage de mouvements au niveau du bassin.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 7

Chris Marques : 6

Total : 26

Tayc et Fauve Hautot remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Lucie Lucas et Anthony Colette sont envoyés en face à face.

DEUXIÈME DUEL

VAIMALAMA CHAVES ET CHRISTIAN MILLETTE

Le début de la compétition n'a pas été des plus simples pour l'ancienne Miss qui peine à remonter dans le classement. Après déjà deux face à face et deux risques d'éliminations, Vaimalama a donc mis les bouchées doubles pour offrir un grand spectacle et réveiller la show-girl qui sommeille en elle. Pour ce faire, elle a sorti la touche sexy sur un Quick-Step. Jean-Paul Gaultier a été ravi de voir Vaimalama se lâcher. Denitsa a reconnu une belle progression avec une maîtrise de la technique. Elle a malgré tout noté un manque de "pêche". Chris Marques a estimé que le binôme avait tout simplement "assuré" avec élégance. L'énergie reste ceci-dit un peu limite à ses yeux. Enfin, François Alu aurait aimé voir davantage de folie chez la reine de beauté qui se retient encore beaucoup.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 6

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 7

Chris Marques : 6

Total : 26

JEAN-BAPTISTE MAUNIER ET INÈS VANDAMME

Jean-Baptiste Maunier a dû relever un challenge de taille cette semaine sur un Cha-cha. Il devait sortir de sa zone de confort en incarnant un homme sûr de lui et séducteur vis-à-vis de sa partenaire. Un rôle pas si évident pour le comédien d'ordinaire plutôt sur la réserve et en cruel manque de confiance en lui. Leurs efforts ont payé puisqu'une fois sur scène, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme se sont surpassés. François Alu a été heureux de voir que l'acteur a appliqué les précédents conseils du jury. Denitsa Ikonomova a été fière de lui, surtout pour ne pas avoir fait de talons. Elle aurait néanmoins aimé un peu plus de souplesse au niveau de ses hanches. Chris Marques lui a reconnu beaucoup d'énergie et de dynamisme, voire même un peu de sensualité.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 6

Chris Marques : 6

Total : 25

Vaimalama Chaves et Christian Millette remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sont envoyés en face à face.

TROISIÈME DUEL

AURÉLIE PONS ET ADRIEN CABY

Aurélie Pons et Adrien Caby ont de leur côté fait le show sur un Jive. Une danse vive, rythmée et très technique qui a donné du fil à retordre à Aurélie Pons lors des répétitions. Sur le parquet, la jolie blonde a cependant prouvé qu'elle avait du groove et ne manquait pas de dynamisme, malgré un petit glissement qui a failli l'a faire tomber. Malheureusement, sa prestation n'a pas convaincu le jury. Chris Marques a un vrai problème et note encore trop d'erreurs. Il pense notamment qu'Aurélie Pons a du mal avec l'apprentissage des chorégraphies et qu'elle ne parvient pas à se souvenir de tous les pas. François Alu est obligé de partager cet avis et Denitsa Ikonomova a avoué avoir pris moins de plaisir à regarder sa prestation que les semaines précédentes.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 6

Denitsa Ikonomova : 5

François Alu : 5

Chris Marques : 5

Total : 21

MICHOU ET ELSA BOIS

Pour ce nouveau numéro de DALS, le duo a tenté sa chance sur un Quick-Step, une danse que Michou connaît étonnement bien... grâce au jeu vidéo Fortnite. Une référence en revanche bien éloignée de celle d'Elsa. Reste que le YouTubeur s'est montré très enjoué à l'idée d'apprendre ces nouveaux pas et il a pris beaucoup de plaisir sur scène. Denitsa Ikonomova est très fière de ses progrès, Jean-Paul Gaultier a ressenti le bonheur que le duo a pris en réalisant cette danse. Quant à François Alu, il a vécu cette prestation en demi-teinte, regrettant que Michou n'incarne pas encore suffisamment les rôles qui lui sont confiés. Chris Marques a trouvé au contraire que tout était "génial". Il a même eu l'impression d'avoir devant lui un vrai danseur.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 6

François Alu : 6

Chris Marques : 7

Total : 26

Michou et Elsa Bois remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Aurélie Pons et Adrien Caby sont envoyés en face à face.

QUATRIÈME DUEL

DITA VON TEESE ET CHRISTOPHE LICATA

Christophe Licata a initié Dita Von Teese à la Rumba. L'américaine s'est entraînée telle une guerrière pour ce nouveau prime sous les commandements très stricts de son coach. Comme à son habitude, elle a fait l'unanimité auprès des jurés en faisant preuve de sensualité et de volupté sur le titre Madame Rêve d'Alain Bashung. Il s'agissait pourtant d'une performance particulière basée sur la lenteur et le ralenti, des choses d'ordinaire difficiles à maîtriser. Chris Marques a été "complètement embarqué du début à la fin", tout comme Jean-Paul Gaultier qui s'est retrouvé "dans un rêve". Denitsa Ikonomova n'a pu que seconder l'avis de ses collègues et a salué la poésie de Dita Von Teese dans chacun de ses mouvements.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9

Denitsa Ikonomova : 9

François Alu : 8

Chris Marques : 9

Total : 35

BILAL HASSANI ET JORDAN MOUILLERAC

Après deux prestations époustouflantes, Bilal Hassani a été mis au défi de danser un Tango sur le titre 3Sex d'Indochine et Christine & The Queens. Le chanteur savait qu'il avait déjà mis la barre très haut et qu'il ne devait pas relâcher ses efforts, ce qui a été source de stress lors des répétitions. Une fois sur le parquet, la magie n'a pas manqué d'opérer. "C'était incroyable", a-t-il été répété à plusieurs reprises. Mais, qui dit un tel niveau, dit des critiques plus poussées. Denitsa lui a par exemple conseillé d'aller plus loin dans ses mouvements, lesquels étaient parfois trop saccadés selon elle. François Alu n'a pu quant à lui ne délivrer que des compliments. Enfin, Chris Marques a estimé que la prestation du duo phénoménal était comparable à "de l'orfèvrerie".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 8

François Alu : 9

Chris Marques : 8

Total : 33

Dita Von Teese et Christophe Licata remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac sont envoyés en face à face.

CINQUIÈME DUEL

GÉRÉMY CRÉDEVILLE ET CANDICE PASCAL

Après le tango Argentin, la semaine dernière, changement de registre pour Candice et Gérémy qui ont dansé sur une Rumba, la danse de l'amour. C'est une prestation toute en pureté et en légèreté qu'ils ont offert. Ce qui a même poussé Chris Marques a leur offrir une standing ovation ! Tous les jurés ont été embarqués par le spectacle poétique qu'ils ont eu sous les yeux, malgré quelques problèmes techniques visiblement sans importance. "Pour te dire la vérité, je m'en fous", a déclaré Denitsa, complètement sous le charme. "J'ai eu les larmes qui sont montés", a ensuite confié François Alu. Chris Marques a vu de la magie dans la prouesse de Gérémy et lui a reconnu des réflexes et même une précision de pro. Il n'en fallait pas plus pour le séduire.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 7

Chris Marques : 8

Total : 30

WEJDENE ET SAMUEL TEXIER

Pour ce nouveau prime, Samuel Texier a appris à sa partenaire Wejdene le Tango argentin sur la musique Donne moi ton coeur de Louane. Lors des répétitions, Wejdene a rencontré un gros blocage avec le porté de la chorégraphie, lors duquel elle se blessait à chaque tentative. Ce qui l'handicapait alors fortement pour continuer. Un handicap qui ne s'est pas franchement vu une fois sur scène. Wejdene s'est surpassée et à fait preuve de contrôle et de maîtrise selon les juges. François Alu a noté des "moments extraordinaires" mais d'autres plus "inégaux". Denitsa Ikonomova s'est dite heureuse de ses progrès et a été agréablement surprise par sa performance.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7

Denitsa Ikonomova : 7

François Alu : 6

Chris Marques : 7

Total : 27

Gérémy Crédeville et Candice Pascal remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Wejdene et Samuel Texier sont envoyés en face à face.

A l'issue de ces passages, Lucie Lucas, Jean-Baptiste Maunier, Aurélie Pons, Bilal Hassani et Wejdene sont directement envoyés au face-à-face. Tayc, Vaimalama Chaves, Michou, Dita Von Teese et Gérémy Crédeville sont qualifiés pour le prochain prime.

FACE À FACE ET ÉLIMINATION

Chacun leur tour, les cinq duos en danger se sont lancés sur la piste de danse. Ils ont eu 45 secondes pour convaincre sur un Cha-cha. Deux couples ont été sauvés par le jury, Lucie Lucas/Anthony Colette et Wejdene/Samuel Texier . Deux autres ont été sauvés par le public, Bilal Hassani/Jordan Mouillerac et Aurélie Pons/Adrien Caby. Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sont donc éliminés.