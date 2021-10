"Tu m'as mis les pieds dans la gueule" : Michou (Danse avec les stars) n'épargne pas Elsa Bois

Les candidats de Danse avec les stars 2021 toujours en compétition ne chôment pas. Depuis le dimanche 24 octobre, ils s'entraînent dur afin de présenter la meilleure chorégraphie possible devant les membres du jury Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier, ainsi que le public qui sera le cinquième juré cette semaine. Et on peut dire que c'est acrobatique du côté de chez Michou et Elsa Bois.

Lors du dernier prime, Michou et Elsa Bois avaient présenté une rumba sur le titre Dans mes bras, de Dadju et Kendji Girac. Avec cette danse de l'amour, le youtubeur devait montrer sa douceur et son côté séducteur. Un challenge difficile pour ce grand timide. Mais cette semaine, il doit se mettre dans un rôle complètement différent puisque c'est un Tango Argentin, sur la musique de Bigflo & Oli Promesses, qu'ils vont présenter. Le charmant blond de 20 ans devra donc mener la danse et travailler sa solidité et son ancrage au sol.

Pour cette nouvelle semaine de compétition, la soeur d'Alizée (gagnante d'Incroyable talent 2010) a planché sur une autre chorégraphie. Et mieux valait avoir quelques notions de gymnastique ! Dans une vidéo dévoilée par MYTF1, on peut voir que Michou devait porter Elsa Bois sur ses épaules avant qu'elle ne bascule en bas, avec une sorte de poirier. Puis, alors qu'elle est au sol, sur le ventre, Michou doit faire une roulade avant. Mais il a mal positionné ses pieds comme l'a précisé sa partenaire. "Tu m'as mis tes pieds dans la gueule. Il faut que tes pieds partent vers le haut, pas vers l'avant", a-t-elle lancé, hilare.

Michou a donc ensuite eu le droit à un cours de galipette en solo avant de retenter sa chance avec Elsa Bois, qui voulait sans doute à tout prix éviter un accident. La semaine dernière, lors des répétitions, tous deux ont déjà été servis. La brunette avait tiré son binôme un peu trop fort vers elle, lui mettant un coup de boule au passage. Puis, elle lui avait mis un doigt dans l'oeil. "J'ai la voix cassée, j'ai l'arcade pétée, je ne vois plus rien de mon oeil gauche. On est où ?", avait plaisanté Michou.