"J'ai l'arcade pétée, je ne vois plus rien" : Michou de Danse avec les star blessé

On peut dire que les répétitions de Danse avec les stars 2021 sont mouvementées cette semaine. Après la gifle de Fauve Hautot à Tayc ou la collision entre Aurélie Pons et Adrien Caby, place au... coup de tête de Michou et Elsa Bois.

Nouvelle semaine de répétitions pour les candidats toujours en compétition. Chacun a découvert la danse qu'il devra présenter au public et au jury composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Et le style qu'il devra présenter au prochain prime est loin de plaire à Michou. Il a beau faire le show devant une caméra pour ses vidéos YouTube, le jeune homme de 20 ans est un grand timide, surtout avec les femmes. Quand sa partenaire de danse Elsa Bois lui a annoncé qu'il allait danser une rumba sur le titre Dans mes bras, de Dadju et Kendji Girac, c'était donc la panique !

"Ca me fait peur, parce que ça va être le même problème, c'est l'émotion qu'il va falloir transmettre", a-t-il confié à la belle brune. Michou doit en effet se mettre dans la peau d'un séducteur et mener la danse comme le lui a expliqué Esla Bois. Elle souhaite que tout le monde voit un homme sur le plateau et non un enfant. Voyant qu'il avait un peu du mal, la danseuse s'est mise dans la peau du garçon pour montrer comment il devait l'attirer vers elle. Et là, c'est le drame.

Elsa Bois a tiré Michou un peu trop fort vers elle, lui mettant un coup de boule au passage. "J'ai grave mal", a lancé Michou en mettant la main vers l'arcade. Hilare, la soeur d'Alizée d'Incroyable Talent 2010 lui a montré où elle ressentait de la douleur. Le candidat a donc vu qu'elle était bien rouge au niveau du front.

Comme si cela ne suffisait pas, quand Elsa a voulu voir où il avait mal, elle lui a mis le doigt dans l'oeil. "J'ai la voix cassée, j'ai l'arcade pétée, je ne vois plus rien de mon oeil gauche. On est où ?", a plaisanté Michou. On espère donc que le duo aura plus de chance lors du prime car pour l'heure, c'est mal parti.