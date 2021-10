Aurélie Pons, sa maman et ses soeurs unies après la mort de "Paupé" : visite surprise et gros soutien

Nouvelle semaine de répétitions pour tous les candidats de Danse avec les stars 2021 (TF1). Si du côté de Tayc et Fauve Hautot, c'était plutôt sauvage, il y avait un peu plus de douceur pour Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby. La star d'Ici tout commence a en effet reçu une visite qui l'a beaucoup touchée.

Comme on peut le voir sur une vidéo dévoilée par MYTF1, Aurélie Pons a eu la surprise de voir sa maman ainsi que ses deux soeurs Alice et Agathe débarquer en salle de répétitions. "Mes bébés, mes beautés. Maman", a-t-elle lancé avant de les prendre dans les bras et de les embrasser. La mère de la charmante blonde a ensuite remercié Adrien Caby pour cette belle prestation qu'ils ont offert lors du dernier prime.

Le trio a ensuite appris qu'Aurélie Pons et Adrien Caby allaient danser une valse sur le titre T'es beau, de Pauline Croze. Il a même découvert quelques pas de la chorégraphie... et l'actrice de 25 ans mettre un léger coup de tête à son binôme. Pas de blessure cette fois heureusement, le danseur s'en est sorti indemne. Admiratives, les membres de la famille d'Aurélie n'ont pas manqué de l'applaudir une fois le show terminé. "On croit en toi Lili", a même lancé la maman, alors que ses trois filles et elles se prenaient toutes par la main.

De quoi rebooster davantage Aurélie Pons qui, comme sa famille, a vécu une terrible épreuve la semaine passée. Le 13 octobre dernier, elle a révélé qu'elle venait de perdre son papa, qu'elle surnommait "Paupé". Malgré la douleur, elle a souhaité poursuivre l'aventure Danse avec les stars 2021, pour lui, car il aimait regarder le programme. Ainsi, elle a pu lui rendre un bel hommage avec son paso doble sur le titre I Wanna Be Your Slave de Maneskin. Elle avait reçu une standing-ovation et Denitsa Ikonomova ou encore Gérémy Credeville n'avaient pu retenir leurs larmes, admiratifs de sa force.