Danse avec les stars, Tayc giflé par Fauve Hautot : vidéo de leurs répétitions très agitées

Après une nouvelle prestation époustouflante le 15 octobre dernier sur le parquet de Danse avec les stars, Tayc ne doit pas relâcher ses efforts. Le chanteur de 25 ans, qui a mis la barre très haut depuis le début de la compétition, est certainement très attendu au tournant par le jury et le public. Sa partenaire Fauve Hautot le sait bien et lui a donc préparé une danse qui promet de faire sensation, à savoir un Paso Doble, cette danse latine qui doit être réalisée avec un esprit de compétition. "C'est un combat", explique même Fauve Hautot à Tayc lors des répétitions, dont quelques vidéos sont disponibles sur le site de MYTF1.

L'interprète de C'est lui devait donc faire preuve de rigueur et de sérieux. Chose qu'il a eu bien du mal à faire. La mauvaise tenue de son cadre a particulièrement agacé Fauve Hautot, laquelle ne s'est alors pas gênée pour lui offrir une belle claque. "Oh putain, oh putain...", a-t-il lâché légèrement sonné face à une Fauve complètement hilare qui n'a apparemment pas senti sa force. Et pour Tayc de s'adresser aux équipes de production : "Vous mettrez un petit bruitage !"

Entre Tayc et Fauve Hautot, l'ambiance est, en dépit des apparences, toujours au beau fixe. Le binôme a développé une belle complicité depuis leur rencontre il y a maintenant près de deux mois. "C'est câlin. Elle n'hésite pas à me dire de me rapprocher, de la toucher... Mais c'est professionnel, c'est tranquille, nous sommes des adultes. Elle a beaucoup aimé que je n'ai aucune honte à la regarder dans les yeux pour créer un truc. C'est hyper fluide entre nous", a récemment confié Tayc pour Télé Loisirs. Une relation qui demeure purement professionnelle comme l'a souligné l'artiste car rappelons que la danseuse est en couple depuis sept ans avec un certain Jules Renault.