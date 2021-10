Danse avec les stars 2021 : Tayc sous le charme de Fauve Hautot ? "C'est câlin..."

À chaque prime de Danse avec les stars, leur complicité fait jaser. Tayc et Fauve Hautot sont-ils sur le point de tomber (ou déjà) amoureux ? Très proches, le chanteur et sa partenaire ne se cachent pas d'être extrêmement à l'aise l'un avec l'autre. Interviewé par Télé Loisirs, l'interprète du titre Comme toi a d'ailleurs confié qu'il admirait beaucoup la jolie rousse et que celle-ci n'était absolument pas gênée du fait qu'il soit très tactile avec elle, bien au contraire...

Nous sommes des adultes

"C'est câlin. Elle n'hésite pas à me dire de me rapprocher, de la toucher... Mais c'est professionnel, c'est tranquille, nous sommes des adultes. Elle a beaucoup aimé que je n'ai aucune honte à la regarder dans les yeux pour créer un truc. C'est hyper fluide entre nous", a déclaré le chanteur de 25 ans. Une fluidité et une complicité qui crèvent les yeux à l'écran pour le candidat qui avait demandé spécialement à la production de l'émission de danser avec Fauve Hautot.

Pourquoi ? Comme il l'a expliqué à TV Mag, Fauve "sort du lot de par son énergie, son sex-appeal, ses cheveux". D'ailleurs, selon lui, elle est "une partenaire incroyable" et a l'élégance du "guépard". Mais n'allez pas croire à une romance entre ces deux-là puisque Fauve est en couple depuis sept ans avec un jeune homme prénommé Jules Renault. Pour autant, Fauve et Tayc semblent devenir très amis et partagent leur temps ensemble, aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. La preuve, le chanteur a déjà invité Fauve à venir manger chez sa maman. "Elle doit venir dimanche! Évidemment, il n'y aura pas de pâtes à la carbonara mais un ndolé, sauce graine, taro sauce jaune, bitalif..." a-t-il confié.