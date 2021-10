Vaimalama Chaves éliminée de Danse avec les stars : son autre défaite surprenante

Clap de fin pour Vaimalama Chaves. Son aventure Danse avec les stars 2021 (TF1) s'est arrêtée le 15 octobre dernier. Si elle a vécu une belle expérience avec Christian Millette, Miss France 2019 a connu un autre échec comme elle l'a confié au site de Gala.

Tous les candidats de Danse avec les stars peuvent en témoigner, cette émission est très physique. Pendant des heures durant, tous doivent s'entraîner afin d'être au point avec leur chorégraphie, lors des directs. Pour poursuivre la compétition, ils doivent séduire les membres du jury Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier, mais aussi le public qui vote lors du face-à-face. Ainsi, Moussa Niang ne s'arrêtait que rarement et a révélé qu'il avait perdu pas moins de six kilos. En revanche, ces heures de répétitions ont été moins efficaces pour Vaimalama Chaves.

Si la jeune femme de 26 ans espérait perdre du poids, elle a vite été déçue. "À la base, je voulais perdre 10 kg mais je suis montée sur la balance, et pas du tout ! (Rires) Mais c'est vrai qu'on m'a dit : 'Tu vas perdre du poids', je n'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas la morphologie pour perdre du poids, peut-être que c'est mon poids de forme, je n'en sais rien", a-t-elle confié à Gala.

Bien qu'elle ait perdu la compétition et sa bataille contre la balance, Vaimalama a gagné bien plus : Christian Millette. Son partenaire de danse lui a permis de s'ouvrir et d'avancer concernant certaines fragilités qu'elle avait. "C'est un danseur génial et un pédagogue hors pair", a-t-elle notamment précisé. En lui, elle a trouvé un véritable ami. La plus belle des récompenses !