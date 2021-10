Moussa Niang (Danse avec les stars 2021) incroyablement aminci : le nombre de kilos qu'il a perdu

L'aventure est déjà malheureusement terminée pour Moussa Niang. L'ancien candidat de Koh-Lanta (2003,2012 et 2020) a été éliminé à l'issue du prime de Danse avec les stars 2021 du 1er octobre, sur TF1. Interrogé par Télé Loisirs, il est revenu sur cette belle expérience qui l'a changé autant physiquement que mentalement.

C'est avec une nouvelle danseuse de l'émission que Moussa a eu la chance de participer à Danse avec les stars. Sa partenaire était en effet Coralie Licata, la femme de Christophe (danseur emblématique du programme). Et entre eux, une belle complicité est rapidement née. Ces dernières semaines, la charmante brune a toujours été "bienveillante" envers l'aventurier qui partait de zéro en danse. Elle a pris le temps de lui expliquer bien les choses. "La compétition est élevée cette année, il y a de gros challengers. Avec Coralie, on s'entraînait à pas d'heure. Je l'appelais la nuit quand je pensais avoir compris les pas. Elle m'a toujours répondu. Elle a toujours été derrière moi et m'a poussé à me dépasser. Je n'aurais pas pu avoir meilleure coach qu'elle", a précisé l'ami de Claude Dartois et Laurent Maistret.

Leurs entrainements étaient en effet intenses, au point que Moussa perde pas moins de 6 kilos. "J'étais obsédé par la danse, par l'idée de bien faire, de ne pas décevoir. Coralie prenait de son temps pour me donner des séances supplémentaires en plus des 4-5 heures d'entraînement par jour. Et j'allais dans une salle, la nuit, en plus, discrètement, pour essayer de répéter les pas qu'elle m'apprenait au fut et à mesure", a-t-il poursuivi. Le candidat souhaitait que l'épouse de Christophe Licata soit fière de ses prestations et n'a donc pas compté ses heures avec ou sans elle. "Parfois même j'en oubliais de manger !", a-t-il ajouté auprès de Télé Loisirs.

Ainsi, Moussa espérait gravir les échelons petit à petit et voir ses efforts salués par le jury. Il était donc peiné en découvrant que Chris Marques lui avait mis un 4 à la suite de son chacha. D'autant plus que lors du premier prime, le juré lui avait attribué un 6. Mais c'était le jeu et il fallait l'accepter. Il se félicite malgré tout d'avoir appris le lâcher-prise et surtout, d'avoir rendu fiers sa femme Gaya et ses deux enfants.

Désormais, Moussa Niang compte se concentrer sur sa chaîne YouTube où il proposera des séances de sport en ligne gratuites. Il espère également devenir acteur, puisqu'il sort de "trois ans d'école de cinéma".