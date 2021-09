Aurélie Pons : Sa soeur Alice est sublime, photos sensuelles et topless

Une nouvelle aventure a débuté pour Aurélie Pons (25 ans). L'actrice qui joue Salomé dans Ici tout commence (TF1) participe à Danse avec les stars 2021. Elle dansera avec Adrien Caby et le duo fera ses premiers pas sur le parquet le 24 septembre prochain. Nul doute qu'elle pourra compter sur de nouveau soutien, à commencer par celui de sa soeur. Une jeune femme prénommée Alice qui fait grimper la température sur Instagram.

Aurélie Pons aime partager des moments de sa vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. De temps à autre, les internautes peuvent alors découvrir des photos de son compagnon, un mannequin prénommé Carlos. Elle a également déjà posé avec sa soeur Alice et, en se rendant sur son compte Instagram, on peut voir que la jeune femme est très active sur les réseaux sociaux.

Les internautes peuvent découvrir qu'Alice Pons aime voyager. Elle a notamment eu la chance de se rendre en Corse, en Inde ou en Indonésie. Des voyages lors desquels elle s'est immortalisée. Le 8 septembre dernier par exemple, ses abonnés ont pu la voir poser accroupie et topless près d'une source d'eau. Elle prend évidemment soin de cacher sa poitrine avec ses bras et fixe l'objectif avec un grand et beau sourire.