Ici tout commence : Aurélie Pons face à une fausse couche, elle livre un message poignant

Rien ne va plus pour Salomé Dekens dans Ici tout commence. Le personnage campé par Aurélie Pons dans la série de TF1 fait une fausse couche. Une épreuve difficile à surmonter... Auprès de nos confrères de Télé Star, la comédienne qui donne la réplique à Clément Rémiens se livre sur cette scène, un "véritable drame pour Salomé".

C'est à l'hôpital que les téléspectateurs d'Ici tout commence retrouvent une Salomé Dekens "détruite" par ce qui lui arrive. Elle qui s'était "vraiment faite à l'idée de devenir maman" subit une fausse couche et perd son bébé. "La production a souhaité que ce soit filmé sans tabou. Au départ, par pudeur, j'étais un peu gênée par ce parti-pris, avoue Aurélie Pons. Mais finalement, j'ai aimé que les choses soient abordées de manière frontale." Tout d'abord, l'ancienne reine de beauté estime que les jeunes filles qui regardent la série "doivent savoir comment cela se passe vraiment". Aussi, elle salue là "un message fort, plein de compassion pour celles à qui c'est arrivé".

En plus des images, Aurélie Pons a mis des mots sur cette souffrance vécue à travers son personnage de Salomé Dekens, via un long texte en story sur Instagram. "Pour toutes les femmes qui ont subi une fausse couche, un avortement, un déni, un accouchement traumatisant, des complications, une grossesse difficile, la perte d'un enfant... À celles qui ont toujours rêvé d'avoir un enfant, les femmes stériles, souffrant d'endométriose... celles qui ne peuvent pas en avoir, celles qui ne veulent pas en avoir. Les femmes qui ont des enfants, qui se battent pour les aider à grandir, poursuit-elle. Vous êtes si fortes ! Je vous admire pour votre courage."

Une belle déclaration de la part de la jolie blonde de 24 ans qui a traversé, avec son personnage dans Ici tout commence, la difficile épreuve d'une fausse couche.

Rappelons qu'avant d'intégrer le casting de la série de TF1, Aurélie Pons était mannequin. Plus encore, elle a été élue Miss Provence 2018 et devait concourir pour le titre de Miss France 2019. Finalement, la jeune femme avait abandonné l'élection par amour. "Entre temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin, lui aussi, mais il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité", avait-elle déclaré sur Instagram.