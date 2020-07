Demain nous appartient : Une ex-Miss Provence intègre le casting du spin-off

Le tournage de Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient, a débuté il y a quelques jours. Et comme on peut le voir, une jolie blonde a rejoint le casting. Elle n'est pas inconnue du grand public, car c'est une ancienne Miss.

Lundi 27 juillet 2020, sur Instagram, Vanessa Demouy a dévoilé une photo prise dans les coulisses du tournage de la nouvelle série de TF1. Elle y prenait la pose avec une charmante jeune femme, Aurélie Pons. La comédienne n'est autre que Miss Provence 2019... enfin avant qu'elle ne prenne la décision de renoncer au concours de beauté. "Entre-temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin, lui aussi, mais il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. À Paris, à Barcelone, en Asie. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité", avait-elle fait savoir à l'été 2018. Et, quelques mois plus tard, on la retrouvait dénudée en une de Technikart. "Je ne vais pas me justifier sur le fait d'être dénudée sur la photo. Cela me semble ridicule étant donné le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la société actuelle. Personne ne nous fera croire qu'apercevoir un dos, une épaule et des mollets a une quelconque signification sexuelle ou provocatrice.", avait-elle déclaré à l'époque.

À présent, l'ex-Miss et mannequin est donc comédienne !

Concernant Ici tout commence, il a été révélé que l'intrigue se concentrerait sur la vie d'une école de gastronomie, autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations. Clément Rémiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal y reprendront leurs rôles respectifs de Demain nous appartient. la série accueillera également d'autres actrices et acteurs, loin d'être méconnus du grand public : Agustin Galiana, Azize Diabate, Francis Huster, Elsa Lunghini...