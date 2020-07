Ici tout commence : Casting en or pour le spin-off de Demain nous appartient

C'est officiel, le spin-off de Demain nous appartient (TF1) s'appellera Ici tout commence. La première chaîne d'Europe vient en effet de communiquer sur ce nouveau feuilleton quotidien et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting est impressionnant.

L'intrigue de cette fiction, qui se tournera cet été en Occitanie (fusion du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) et principalement en Camargue, tournera autour "de la vie d'une école de gastronomie, autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations. Il y aura évidemment beaucoup de jeunes comédiens, mais aussi, pour les rôles d'adultes, des visages bien connus du grand public", a révélé Ara Aprikian, directeur général chargé des contenus du groupe TF1 lors d'une interview accordée au Figaro.

Ces visages sont, entre autres, ceux de Clément Rémiens qui sera au centre de la série, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal qui reprendront leurs rôles de Demain nous appartient. Au casting, il y aura aussi de nouveaux venus et pas n'importe qui, Agustin Galiana (Clem, gagnant de Danse avec les stars en 2017), Azize Diabate (Les Bracelets rouges, vu aussi dans Danse avec les stars en 2019), et Francis Huster qu'on ne présente plus. La comédienne et chanteuse Elsa Lunghini, Catherine Marchal, Bruno Putzulu, Térence Telle (mannequin et participant à Danse avec les stars en 2018), Benjamin Baroche (Candice Renoir) viendront compléter la distribution d'Ici tout commence.

Pour les fans de Demain nous appartient qui auraient peur de ne plus voir Clément Remiens (Maxime Delcourt) dans la série, ils peuvent être rassurés car il y fera quelques apparitions auprès de ses parents Chloé et Alex, incarnés par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Même chose pour Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal.

Si TF1 compte beaucoup sur le succès de cette nouvelle série, le budget investi n'est pas le même que pour Demain nous appartient. Il est inférieur, avait précisé Ara Aprikian qui avait aussi révélé qu'un épisode de DNA coûtait de 130 000 à 140 000 euros