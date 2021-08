Aurélie Pons : Qui est Carlos Romero, son compagnon mannequin pour qui elle a tout plaqué ?

Certains ne le savaient peut-être pas mais Aurélie Pons qui était Miss Provence 2018, a annoncé qu'elle se retirait du concours Miss France 2019. Un choix fait par amour pour son Carlos. "Entre temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité", expliquait-elle. Une décision qu'elle ne regrette pas puisqu'ils sont toujours ensemble et elle, est devenue comédienne.

C'est d'ailleurs lors d'un voyage aux Philippines qu'ils s'étaient rencontrés, le 1er Janvier 2018. "Ma vie a changé. Qui aurait pu croire qu'il serait possible de rencontrer son âme soeur à l'autre bout du monde sur une si petite île. Je me souviendrai toujours de notre premier baiser sur l'îlot paradisiaque de Kalanggaman. Notre Road trip des Philippines, nos retrouvailles en Indonésie à Bali, l'Europe, Nyons, Bandol, Paris, l'Andalousie, Barcelone... Je vis un conte de fées depuis que tu es entré dans ma vie. Tu es mon partenaire de voyage, mon partenaire du quotidien, mon ami, mon amour, mon héros. Je t'admire. J'ai tant appris de toi, de ta franchise, ta sincérité, ton respect, ta joie de vivre, tes valeurs. Tu es la plus belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime un peu plus qu'hier, un peu moins que demain", avait-elle déclaré sur Instagram.

Aux dernières nouvelles, la jolie blonde se sentait prête à avoir un enfant avec son Carlos.