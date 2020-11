Aurélie Pons (Ici tout commence) en couple avec un mannequin très tatoué et canon !

Depuis le 2 novembre 2020, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre Ici tout commence avant un inédit de Demain nous appartient. L'intrigue se déroule dans la prestigieuse école de cuisine Auguste Armand où les étudiants tentent tant bien que mal de conjuguer leurs études et leur vie personnelle souvent mouvementée. Parmi les acteurs, on retrouve Aurélie Pons. Si dans la série, son coeur balance entre Maxime Delcourt (joué par Clément Rémiens) et Louis Guinot (Fabian Wolfrom), dans la vie réelle elle n'est d'amoureuse que d'un seul homme.

Non, Aurélie Pons n'a pas eu une aventure avec un homme alors qu'elle s'apprêtait à en épouser un autre. Elle n'est pas non plus tombée enceinte de son amant. En réalité, la belle blonde de 24 ans a une vie bien moins compliquée que son personnage Salomé. Depuis le 1er janvier 2018, elle n'a d'yeux que pour Carlos, un beau mannequin très tatoué au niveau des bras, du torse et des jambes. "Depuis que nous nous sommes rencontrés aux Philippines, le 1er Janvier 2018, ma vie a changé. Qui aurait pu croire qu'il serait possible de rencontrer son âme soeur à l'autre bout du monde sur une si petite île. Je me souviendrai toujours de notre premier baiser sur l'îlot paradisiaque de Kalanggaman. Notre Road trip des Philippines, nos retrouvailles en Indonésie à Bali, l'Europe, Nyons, Bandol, Paris, l'Andalousie, Barcelone... Je vis un conte de fées depuis que tu es entré dans ma vie. Tu es mon partenaire de voyage, mon partenaire du quotidien, mon ami, mon amour, mon héros. Je t'admire. J'ai tant appris de toi, de ta franchise, ta sincérité, ton respect, ta joie de vivre, tes valeurs. Tu es la plus belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime un peu plus qu'hier, un peu moins que demain", a-t-elle écrit en légende d'un diaporama photos de son compagnon et elle, en mai 2019, à l'occasion de son anniversaire.