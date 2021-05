Aurélie Pons (Ici tout commence) prête pour avoir un enfant : son appel du pied à son chéri Carlos

Depuis novembre 2020, Aurélie Pons fait partie des personnages principaux de la série Ici tout commence, petite soeur de Demain nous appartient, sur TF1. Dans le rôle de Salomé Dekens, elle donne la réplique à Clément Rémiens entre autres et gagne à se faire connaître ! Et pour cause, elle n'était pas destinée à se lancer dans la comédie. Avant d'intégrer le feuilleton, Aurélie Pons a été mannequin et même élue Miss Provence en 2018. Elle devait par la suite concourir pour le titre de Miss France 2019 mais elle a finalement décidé d'abandonner l'élection par amour. En effet, peu de temps après son couronnement régional, la jeune femme a rencontré son compagnon Carlos, lui aussi mannequin.

"Depuis que nous nous sommes rencontrés aux Philippines, le 1er Janvier 2018, ma vie a changé. Qui aurait pu croire qu'il serait possible de rencontrer son âme soeur à l'autre bout du monde sur une si petite île. (...) Je vis un conte de fées depuis que tu es entré dans ma vie. Tu es mon partenaire de voyage, mon partenaire du quotidien, mon ami, mon amour, mon héros. Je t'admire. (...) Tu es la plus belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime un peu plus qu'hier, un peu moins que demain", écrivait-elle sur Instagram, folle amoureuse.

Carlos a donc toutes ses chances pour devenir le futur père des enfants d'Aurélie Pons. Car oui, à seulement 24 ans, la belle blonde d'1m75 songe déjà à fonder sa propre famille. "J'en rêve depuis que j'ai 12 ans !", a-t-elle fait savoir dans le dernier numéro de Télé Star, paru ce lundi 10 mai 2021. Le beau tatoué sait ce qui lui reste à faire...