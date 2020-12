Aurélie Pons (Ici tout commence) et son passé de mannequin : "On m'a reproché ma taille 36"

Aurélie Pons est une des figures phares de la série Ici tout commence, spin-off de Demain nous appartient dont l'action se déroule dans un institut de cuisine. La jeune femme incarne Salomé, son premier rôle à la télévision et elle n'y croyait plus. La jolie jeune femme de 24 ans s'est confiée au Parisien, elle a aussi évoqué sa carrière de Miss et de mannequin.

Aurélie Pons a réalisé son rêve et malgré son jeune âge, elle n'y croyait déjà plus. Avant l'appel pour le casting d'Ici tout commence elle était "à deux doigts" de se dire qu'elle n'y "croyait plus" que ce n'était pas pour elle. Et puis, le casting ne s'est pas très bien passé car elle ne maîtrisait pas son texte. Pourtant, la production croit en elle et après une deuxième chance, elle est prise. "Quand j'ai été rappelée pour la dernière étape de sélection, j'attendais mon tour pour un énième casting de pub. J'en ai pleuré", déclare-t-elle au Parisien.

Avant d'être libérée par cette belle opportunité, Aurélie Pons était mannequin et Miss. En août 2018, à la surprise générale, elle qui était Miss Provence 2018, a annoncé qu'elle se retirait du concours Miss France 2019. Un choix fait par amour pour son compagnon avec qui elle est toujours en couple. "Entre temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin, lui aussi, mais il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité", avait-elle expliqué à l'époque sur Instagram.

Elle a ensuite posé dénudée pour Technikart et raconte au sujet de ce passé : "Je n'ai eu aucun pincement au coeur d'avoir arrêté les miss. En tant que mannequin, j'ai eu des reproches sur ma taille malgré mon 36. Certains boulots ont été annulés au dernier moment parce que j'avais des formes. Cela a été un peu difficile. Je ressentais le besoin de donner plus qu'une simple plastique. Mais je ne juge pas le mannequinat. C'est un vrai travail."