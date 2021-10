Christophe et Coralie Licata : Un couple né grâce à une célèbre émission télé

Christophe Licata et Dita Von Teese forment un couple dans Danse avec les stars 2021 mais le coeur du danseur fond depuis ses 17 ans pour la belle Coralie, elle aussi danseuse, elle a été éliminée de l'émission lorsque Moussa et elle n'ont pas eu les faveurs du public. La jolie brune est depuis devenue sa femme et ensemble, ils ont un petit garçon, Livio (4 ans). Amoureux depuis belle lurette, c'est grâce à une émission de télévision qu'ils se sont rencontrés. Retour sur leur coup de foudre.

Il faut remonter le temps jusqu'en 2003 lorsque le duo n'est pas un couple. D'ailleurs, ils ne sont même pas amis. En fait, ils ne se connaissent pas du tout. Le destin les a réunis sur le plateau de l'émission de télévision C'est mon choix. "Pour la première fois, il y avait de la danse sportive sur un plateau de télé. J'étais venue avec mon ancien partenaire et Christophe, avec sa soeur. Le soir même, il a dit à sa mère : je vais me marier avec elle. C'est ce que nous avons fait en 2012", raconte Coralie Licata dans les pages de Télé Star du 11 octobre 2021.

Evelyne Thomas, première témoin de la naissance de cette histoire d'amour, avait confirmé les propos de Coralie en 2016. Elle racontait, non sans émotion : "Christophe Licata a participé à notre concours avec sa soeur. Ils ont gagné et il a rencontré sa future femme dans les coulisses. Il a dit : "Elle, un jour, elle sera ma femme." Il avait 17 ans et aujourd'hui, c'est sa femme."

Et entre les amoureux, l'amour fou est toujours au rendez-vous. Christophe Licata a beaucoup soutenu sa femme lors des prime de Danse avec les stars car c'était pour elle sa première participation. Il a aussi été là quand elle a été éliminée, la réconfortant avec câlins et doux baisers. C'est beau l'amour...