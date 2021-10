Inès Vandamme et Isabelle Vitari craquantes en robes comestibles au Salon du chocolat

C'est le rendez-vous de tous les fans de fèves. À l'aube des fêtes de fin d'année et de ses cadeaux chocolatés, le Salon du Chocolat s'est ouvert le mardi 27 octobre 2021 au Parc des Expos de Versailles à Paris. Chaque année des milliers de visiteurs s'octroient quelques jours de bonheur faits d'ateliers, de sculptures en chocolat et de pâtisserie française. Tous attendent avec impatience son célèbre défilé de robes faites de chocolat.

Cette année, de nombreuses personnalités ont été choisies pour porter ces créations chocolatées. On peut citer l'incroyable Alicia Aylies, Miss France 2017, Sandy Heribert, venue avec sa fille Dune, Namadia et Laurent de Koh Lanta (TF1), les reines de beauté vénézueliennes Gabriela Guzmán, Luisa Araujo et Michell Moncayo mais aussi l'actrice Léa François.

Inès Vandamme de Danse avec les stars (TF1), l'actrice Joséphine Jobert, Jean-Luc Decluzeau, Angélique Godey, Ricardo Davila, le chef pâtissier Maëlig Georgelin, Marie Ferrero-Favoriti, le chef patissier François Daubinet, Lysandre Garrigue, Elsa Muse Ludivine Guillot, Yasmine Oughlis, Florent Theveron, la danseuse Maialen Urdapilleta ou encore les présentatrices météo Gennifer Demey et Chloé Nabédian ont foulé le podium de ce défilé gourmand. Emérisca, aventurière du coeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque était également présente, tout comme l'actrice et réalisatrice Isabelle Vitari.

Un défilé parfois difficile, puisque ces robes en chocolat sont très lourdes, cassantes et fondantes. "C'était quelque chose d'exceptionnel et en même temps très particulier. J'ai quand même dû porter 12 kg de chocolat, car c'est la seule robe intégralement faite avec du chocolat. J'étais un peu rigide sur scène pour ne rien casser, mais le travail des équipes était réellement incroyable !", a réagi Léa François de Plus belle la vie auprès de Voltage.

Outre le défilé, les visiteurs du Salon du Chocolat ont pu admirer une réplique à l'identique du tableau Guernica de Pablo Picasso. Avec plus de 3m50 de hauteur et près de 8 mètres de long, cette sculpture incroyable a nécessité une quarantaine d'artisans et une demi-tonne de chocolat.