Alicia Aylies dans une robe transparente et chocolatée, un défilé sexy... avec un bébé !

Les fins gourmets vont se précipiter, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris, du 28 octobre au 1er novembre 2021. Le Salon du chocolat, le grand événement mondial dédié aux joies folles du cacao, est de retour pour une 26e édition mémorable et riches en rebondissements. Et comme le veut la tradition, les festivités se sont ouvertes avec une performance grandiose, véritable plaisir des yeux et plaisirs des papilles : un défilé de robes gourmandes en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Comme chaque année, de délicieuses naïades se sont prêtées au jeu. Des tenues comestibles ? Ne serait-ce qu'en partie ? Et pourquoi pas ! Entre animations ludiques et concours prestigieux, Luisa Araujo, Michell Moncayo, Namadia Thaï Thaï, Joséphine Jobert, Yasmine Oughlis, Emérisca, Léa François - Plus belle la vie -, Gennifer Demey, Gabriela Guzmán, Laurent Maistret - Koh-Lanta -, Ricardo Davila, Hugo Pouget, Maialen Urdapilleta, Chloé Nabédian, Maëlig Georgelin, Marie Ferrero-Favoriti ont tour à tour charmé la foule. Sandy Heribert avait choisi, quant à elle, de défiler avec sa toute petite fille, baptisée Dune, dans les bras.

Reine incontestée de la soirée, Alicia Aylies a volé la vedette de tous ses petits camarades - qui, pourtant, ne déméritaient pas ! Mais que voulez-vous : notre ancienne Miss France 2017 a l'habitude des catwalks et elle portait une création exclusive très transparente de la designer textile Chimène D. et du chef pâtissier François Daubinet, qui ont collaboré avec Lysandre Garrigue et Elsa Muse. Ce modèle, inspiré des plus belles créations de Thierry Mugler - actuellement à l'honneur au Musée des arts décoratifs de Paris - ou Nensi Dojaka, a notamment nécessité la réalisation de 1200 paillettes de chocolat. Pas étonnant, donc, que le résultat ait l'air si savoureux...