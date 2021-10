Thierry Mugler défiguré par un accident : il se livre sur ses opérations de chirurgie

Il s'est lui-même "Muglerisé". De passage dans Quotidien (TMC) à l'occasion d'une exposition et de la sortie d'un livre Couturissime dédié à l'oeuvre de sa carrière, Manfred Thierry Mugler a livré quelques secrets de sa carrière. On apprend notamment que Cardi B avait repéré et choisi elle-même la robe incroyable et imposante qu'elle portait aux Grammy Awards. Un modèle vintage et exceptionnel.

Lui-même architecte de son propre corps, Thierry Mugler a subi plusieurs accidents dans sa vie, le défigurant partiellement. Face à Yann Barthès, le créateur de 72 ans s'est livré sur ces opérations reconstructrices qui lui ont permis d'afficher un nouveau visage, celui qu'il a choisi. "Disons qu'il y a eu des occasions, avec l'accident tant qu'à faire, au lieu de retourner en chirurgie pour enlever des broches en acier, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est logique. J'aime bien transformer et arranger les gens. C'est logique dans ma recherche d'architecture", souligne le créateur.

Thierry Mugler a passé beaucoup de temps en salle d'opération. En 2017, il expliquait que son corps était toujours, et perpétuellement, en chantier. "J'ai subi une reconstruction faciale suite à un grave accident de gym qui m'a complètement défoncé la tronche. Mon corps est en perpétuel chantier", confiait-il. Plutôt discret quand il s'agit d'évoquer ledit accident, le créateur se rappelle à quel point son corps "était brisé" : "Est arrivé un moment où je me suis dit : remettons les choses dans l'ordre, pour aller plus loin et plus haut".

Depuis, Thierry Mugler propose des pièces vintage férocement d'actualité, en plus de collaborations plus cultes les unes des autres. Lady Gaga, Beyoncé, Kim Kardashian font partie de ses muses inoubliables.