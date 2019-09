Adil Rami coupé au montage d'une émission, conséquence de sa rupture avec Pamela

Adil Rami fait moins parler de lui ces dernières semaines. Sa nouvelle vie en Turquie n'y est pas pour rien et elle est tombée à point nommé après un été particulièrement délicat. En effet, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, licencié pour faute grave, a trouvé un nouveau club. Le footballeur de 33 ans s'est engagé auprès de Fenerbahçe. Mais le nom d'Adil Rami resurgit !

Le Parisien rapporte dans son édition du jeudi 19 septembre 2019 que le champion du monde a été coupé au montage de l'émission de France 2 La course des champions, que les téléspectateurs découvriront à la fin du mois d'octobre. L'information a été annoncée par son producteur, Jean-Louis Blot, lors de la conférence de presse de l'émission organisée la veille (mercredi 18 septembre) en présence du judoka Teddy Riner, qui endosse le rôle d'animateur, de l'ancienne Miss France Laury Thilleman, de Sandy Heribert (qui a commenté l'Eurovision 2019) et de l'animateur Olivier Minne.

Jean-Louis Blot a recontextualisé la participation d'Adil Rami à La course des champions. Le footballeur représentait la Fédération nationale Solidarité femmes, qui a mis un terme à leur collaboration suite à sa rupture houleuse avec Pamela Anderson survenue à la fin du mois de juin. En plus de l'accuser d'avoir mené une double vie durant toute leur relation, l'ex-star d'Alerte à Malibu l'avait également accusé de violences physiques et émotionnelles, preuves à l'appui. Bien qu'Adil Rami ait nié s'en être pris physiquement et psychologiquement à Pamela Anderson et que son ex-compagne Sidonie Biémont ait pris sa défense, ces allégations ont eu plusieurs impacts. "Dans ce contexte, on ne pouvait pas le garder au montage, a expliqué le producteur. Ça n'avait plus de sens." Les activités télévisuelles d'Adil Rami n'auront décidément pas été heureuses : sa participation à Fort Boyard sans avoir au préalable informé ni sollicité l'approbation de l'Olympique de Marseille lui est reprochée par le club dans la procédure de licenciement pour faute qu'il a engagée...