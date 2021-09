Léa François traumatisée par une araignée : elle partage une photo... arachnophobes s'abstenir !

Sous le coup de l'émotion et de la peur, Léa François a jeté sa basket par la fenêtre ! "Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je crois qu'elle va y rester un bon moment", narre-t-elle avec humour. Léa François est en couple avec Simon, son compagnon. Les amoureux se sont rencontrés il y a plus de dix ans de cela et se sont pacsés en 2016, avant d'accueillir leur premier enfant en 2019.

Au magazine Public, l'actrice avait fait quelques confidences sur son couple, en 2018. "Avec Simon, on s'est rencontrés dans une école de musique. Je faisais du piano, lui de la batterie. À chaque fois qu'on se voyait, on passait des moments géniaux. Je me disais : 'Il doit y avoir un vice caché !' Et finalement non. Il est juste parfait ! On était en couple depuis un mois lorsque j'ai commencé Plus belle la vie. Simon m'a toujours soutenue et il est de très bon conseil. Je le consulte très souvent."