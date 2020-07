Léa François, a-t-elle un lien avec Claude François ? Révélations sur son père

Si Léa François a des talents de comédienne, sa mère Valérie aussi est douée puisqu'une maison d'édition vient de publier son livre. L'occasion pour la star de Plus belle la vie de faire des confidences sur ses parents et il y en a une qui nous a franchement fait rire.

Porter un nom de famille comme François ne prête pas forcément à sourire, mais encore faut-il avoir un prénom qui se marie bien avec, ou qui du moins ne fait pas penser, ou référence, à des gens célèbres. Pourtant, c'est le cas des deux parents de Léa François puisque sa maman s'appelle Valérie François ce qui en inversant donne François Valérie, comme le célèbre chanteur (sauf que ça s'écrit Valéry). Mais, c'est le prénom de son père qui marque tous les points, car il s'appelle Claude... comme Claude François. Les grands-parents de Léa l'ont-ils fait exprès ? C'est possible ! Claude François est devenu célèbre en 1962 et aurait eu plus de 80 ans aujourd'hui. Donc, si le père de Léa François a moins de 60 ans, c'est un hasard, s'il a plus, il est probable que ce soit un clin d'oeil au chanteur.

Mais revenons-en au talent de Valérie François pour l'écriture. Il fait la fierté de la maman de Louison (8 mois). "Elle s'est lancée dans l'écriture, ce dont elle rêvait depuis toute jeune, à la suite d'un long arrêt maladie. Elle nous a toujours poussés, mon frère et moi, à aller au bout de nos rêves. Aujourd'hui, nous sommes très fiers qu'elle aille au bout des siens, avec ce roman, Les Jours où je suis née, qu'elle a autoédité dans un premier temps. Depuis, une maison d'édition, Hugo Roman, l'a publié. C'était la folie dans la famille", explique-t-elle à nos confrères de Télé 7 Jours. De quoi parle l'ouvrage ? Il raconte l'histoire d'une petite fille enlevée à la naissance, qui grandit au Vietnam et qui part à la recherche de sa véritable identité. Et comme le précise Léa François : "A la lecture des dix premières pages, je n'arrivais pas à me détacher du fait que c'était ma mère qui l'avait écrit. Puis, je suis complètement rentrée dedans."

L'interprète de Barbara et sa maman sont très proches. En janvier 2019, elles ont même passé les vacances ensemble à l'île de la Réunion. Elle avaient d'ailleurs pris la pose en pleine nature.