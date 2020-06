Léa François maman : l'arrivée de sa fille a été "un tsunami"

Maman depuis le 24 novembre 2019, Léa François savoure sa nouvelle vie de famille avec sa fille Louison et son chéri Simon. Interviewée par le magazine Gala, la comédienne de 32 ans qui incarne le rôle de Barbara dans la série Plus Belle la vie a confié comment elle avait vécu ses premiers mois en tant que maman.

En raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus, Léa a pu passer de longs mois avec son bébé. Elle explique : "J'ai eu la chance de vivre les six premiers mois de la vie de ma fille à ses côtés, sans travailler". Un moment privilégié pour la jeune maman qui rappelle néanmoins que cette naissance a provoqué un énorme bouleversement dans sa vie. "Au début, c'était un tsunami, mais j'étais préparée. Avec mon conjoint, nous voulions ce bébé" confie-t-elle aux journalistes de Gala.

On va trouver un équilibre

Actuellement à Marseille avec sa famille pour reprendre le tournage de la série Plus Belle la vie, Léa François profite encore de sa fille venue auprès d'elle dans la cité phocéenne. Et niveau emploi du temps, la comédienne et son chéri gèrent comme des pros ! Quand Léa travaille en journée, c'est le papa qui reste avec Louison. "Je peux encore profiter d'elle à fond. Et la journée, c'est le papa qui s'en occupe" explique-t-elle. Dès que le travail est terminé pour Léa, la maman peut (enfin) retrouver sa fille. Très optimiste pour l'avenir, Léa François révèle, très sereine : "On va trouver un équilibre". En couple depuis près de dix ans avec Simon, Léa François semble en tout cas plus heureuse que jamais dans cette nouvelle vie à trois avec sa tendre Louison dont elle a dévoilé le visage le 7 juin dernier.