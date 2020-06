Léa François dévoile enfin le visage de sa fille : photo rare et adorable

Si cette photo est aussi particulière c'est parce que c'est la première fois que l'on découvre les jolis traits de Louison mais aussi parce que ce n'est que la quatrième fois que la très secrète Léa François poste une photo de sa fille depuis sa naissance.

Les confidences de la comédienne sur sa fille et sa vie de famille sont également rares. On sait qu'elle en couple depuis plus de dix ans avec Simon et que c'est à Paris, avec leur bébé bien évident qu'ils se sont confinés. Il y a un mois, à Ici Paris, elle ne cachait pas avoir hâte de reprendre le chemin des studios et qu'elle n'était pas du tout angoissée à l'idée de ne plus être toute la journée avec sa fille : "Ça va faire du bien à Louison de voir d'autres gens, car nous sommes collées depuis cinq mois." Il faut rappeler qu'après son congé maternité, Léa François n'avait repris le tournage que deux jours avant que tout ne soit stoppé à cause de la pandémie. Maman et bébé n'ont donc quasiment jamais été séparés !