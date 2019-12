Léa François maman d'une petite fille, le prénom dévoilé

Léa François vient d'endosser le plus beau rôle de sa vie : celui de maman. L'actrice de Plus belle la vie (qui incarne Barbara), a accouché le 24 novembre 2019 comme l'ont annoncé en exclusivité nos confrères de Télé Star.

La jeune femme de 31 ans, en couple avec un certain Simon, a annoncé qu'elle avait donné naissance à une petite fille prénommée Louison. Le terme était prévu pour le 11 décembre comme l'a confié Léa François. Mais Louison avait tellement hâte de découvrir son papa et sa maman qu'elle est arrivée avec deux semaines et demi d'avance. Un beau cadeau pour ses parents.

L'actrice a accepté de se confier pour la première fois sur ce nouveau bonheur. Après avoir expliqué que l'accouchement "s'est plutôt bien passé", elle a déclaré : "On est super contents. On a eu notre cadeau de Noël un mois en avance, pile. Du coup on est ravis. Je vais super bien. Pour l'instant je reste dans ma petite bulle avec ma fille et mon chéri mais tout se passe très bien."

Ces prochains mois, Léa François va profiter à 100% de sa petite Louison. Mais début 2020, elle fera son retour sur les plateaux de tournage de Plus belle la vie, à Marseille, pour reprendre son rôle de Barbara. "La production va me laisser quelques mois pour me remettre de tout ça", a-t-elle expliqué.

C'est le 16 septembre dernier que Léa François a officialisé sa grossesse. Pour ce faire, elle a posté une photo d'elle en bikini à la plage, posant de profil devant un magnifique coucher de soleil. L'occasion pour elle de dévoiler son baby bump. "Fin des vacances ! C'est l'heure de rentrer... Rentrée qui sera un peu spéciale pour moi cette année...", pouvait-on lire à côté. Trois jours plus tard, elle a fait quelques confidences sur le sujet à Télé Loisirs : "J'ai stressé les six premiers mois, mais, depuis que je sens bouger le bébé et que j'ai fait la première échographie, je me sens rassurée. On est super contents. C'est prévu pour début décembre. Le papa s'appelle Simon, c'est toujours le même (elle rit). Ça va faire onze ans qu'on est ensemble !"

Plutôt discrète en ce qui concerne sa vie privée, elle a dévoilé le sexe de son bébé le 20 novembre dernier. Elle a également partagé quelques photos de grossesse sur ses réseaux sociaux.