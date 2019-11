Léa François (Plus belle la vie) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

Léa François continue de profiter de sa grossesse. Prochainement, l'actrice de Plus belle la vie et son compagnon Simon vont accueillir leur premier enfant. Plutôt discrète depuis qu'elle est enceinte, elle a semble-t-il accepté de dévoiler le sexe du bébé sur Instagram, le 20 novembre 2019.

La future maman de 31 ans a dévoilé une photo d'elle, en train de siroter un cocktail (sans alcool bien entendu !). Son beau baby bump est à l'air et, dessus, elle a pris soin de dessiner un visage en train de boire également, via une paille posée au niveau de son nombril. "Soirée filles ! #onsefaitplaiz #alavotre #masantementalevabienmerci", a-t-elle légendé sa publication. Certains internautes ont donc cru comprendre que Léa François venait de dévoiler le sexe de son bébé. Et il semblerait qu'elle attende une petite fille. En outre, son collègue Stéphane Hénon (qui incarne Jean-Paul Boher) a commenté : "Elle est aussi belle que la maman !!!!". Le doute n'est donc plus vraiment permis.