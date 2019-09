Léa François (Plus belle la vie) enceinte : ses premières révélations

D'ici la fin de l'année, Léa François va endosser le plus beau rôle de sa vie : celui de maman. L'actrice de Plus belle la vie est enceinte de son premier enfant. Une grossesse sur laquelle elle s'est confiée pour la première fois auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

La jeune femme de 31 ans a révélé être "super en forme" : "J'ai stressé les six premiers mois, mais, depuis que je sens bouger le bébé et que j'ai fait la première échographie, je me sens rassurée. On est super contents. C'est prévu pour début décembre. Le papa s'appelle Simon, c'est toujours le même (elle rit). Ça va faire onze ans qu'on est ensemble !"

Que les fans de Plus belle la vie ne s'attendent pas à voir son beau ventre rond dans la série de France 3. Sa grossesse ne sera en effet pas intégrée aux intrigues : "Elle est célibataire et sort de cure de désintoxication, fait-elle observer à propos de son rôle de Barbara. Je serai juste absente pendant plusieurs mois. J'ai fait partie de plusieurs intrigues, donc ils vont se concentrer sur d'autres personnages." L'actrice a arrêté de tourner fin août. Depuis, elle a bien du mal à rester en place : "Je vois des gens, je participe à des événements, etc." Pour l'heure, on ne connaît pas encore le sexe du bébé de Léa François et de son compagnon Simon.

C'est le 16 septembre 2019 que Léa François a officialisé sa grossesse, sur Instagram. La future maman a posté une photo d'elle en bikini, à la plage, en train de contempler un coucher de soleil, à l'Île Maurice. Et on pouvait clairement voir son baby bump déjà bien imposant. "Fin des vacances ! C'est l'heure de rentrer... Rentrée qui sera un peu spéciale pour moi cette année...", avait-elle légendé sa publication.

Le début de leur histoire d'amour ressemble à une comédie romantique. Simon et Léa François se sont rencontrés dans une école de musique. Elle jouait du piano, lui de la batterie. Et dès que leurs chemins se sont croisés, ils ont "passé des moments géniaux", comme l'actrice l'avait confié à Public, en octobre 2018. "Nous nous sommes pacsés en 2016, mais c'est vrai que le mariage, ça ne me fait pas rêver. (...) On était en couple depuis un mois lorsque j'ai commencé Plus belle la vie [en 2009, NDLR]. Simon m'a toujours soutenue et il est de très bon conseil. Je le consulte très souvent", avait-elle ajouté.