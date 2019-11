Léa François enceinte : son baby bump, une "arme redoutable"

C'est le 16 septembre dernier que Léa François a officialisé sa grossesse. Pour ce faire, elle a posté une photo d'elle en bikini à la plage, posant de profil devant un magnifique coucher de soleil. Et nous avons tout de suite remarqué son baby bump. "Fin des vacances ! C'est l'heure de rentrer... Rentrée qui sera un peu spéciale pour moi cette année...", pouvait-on lire à côté. Trois jours plus tard, elle a fait quelques confidences sur le sujet à Télé Loisirs : "J'ai stressé les six premiers mois, mais, depuis que je sens bouger le bébé et que j'ai fait la première échographie, je me sens rassurée. On est super contents. C'est prévu pour début décembre. Le papa s'appelle Simon, c'est toujours le même (elle rit). Ça va faire onze ans qu'on est ensemble !" Pour l'heure, on ne connaît pas encore le sexe du bébé.