Léa François : Sa fille "confinée et fatiguée" fait craquer Rebecca Hampton

Tournages suspendus, la France confinée... tout le monde est prié de rester chez soi pour se protéger et protéger les autres. Léa François applique évidemment cette règle à la lettre et n'a pas le temps de s'ennuyer. Maman d'un adorable bébé, elle pouponne et, jeudi 2 avril, elle a d'ailleurs fait un beau cadeau à ses abonnés.

Le 24 novembre 2019, l'actrice de 31 ans est devenue maman d'une petite fille prénommée Louison, fruit de ses amours avec Simon. Et comme on a pu le voir, la petite fille a bien grandi et elle est en pleine forme. En forme parce que grâce à la photo diffusée sur le réseau social Instagram, on voit que la petite fille de 4 mois est toute potelée ! Pour cette publication, la comédienne a d'ailleurs pris soin de looker son enfant avec un petit pantalon rose, assorti au bandeau sur sa tête, et avec un pull blanc sur lequel est inscrit "trop mignon".

"Une confinée bien fatiguée !! Belle soirée à tous et prenez soin de vous", a commenté Léa François.