Léa François confinée : elle assiste à une scène illégale et improbable

Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a invité les Français à limiter les déplacements à partir du lendemain, afin de faire chuter le nombre de contaminations du coronavirus. Ne sont autorisées les sorties que pour faire ses courses, se rendre chez le médecin pour une urgence, pour faire un peu de sport individuellement et non loin de chez soi, pour travailler dans le cas où le télétravail est impossible et pour... fumer des joints ?

Bien évidemment, le dernier point n'a jamais été évoqué (la drogue, c'est mal !). Mais on imagine que c'est ce qu'un groupe d'amis a entendu à la télévision, car sinon, ils ne seraient jamais sortis pour consommer cette substance illicite. Ce vendredi 27 mars 2020, Léa François a confié à ses abonnés Instagram que, de chez elle, elle voyait un groupe de garçons qui fumaient. Et elle a dévoilé un détail qui tue : "De ma fenêtre, j'aperçois un groupe de mecs en train de se faire tourner un joint... avec des gants." Exaspérée, l'actrice de Plus belle la vie, qui interprète Barbara dans la série de France 3, a ajouté que certaines personnes n'avaient toujours pas compris à quel point la situation était alarmante.