Léa François maman : tendre et rare photo de sa fille Louison

Léa François profite encore plus des moments qu'elle passe avec Louison depuis le 3 mars dernier, car elle n'est plus toute la journée à ses côtés. Mardi dernier, elle a repris le chemin des studios de Plus belle la vie après plusieurs semaines d'absence. Elle devait en effet mettre en boîte les nouveaux épisodes marquant le retour de son personnage Barbara au Mistral, pour une diffusion le mois prochain. En arrivant, elle a découvert que de nombreuses surprises envoyées par les fans ou par ses collègues l'attendaient. Elle a notamment reçu un doudou, des couverts en plastique, une grenouillère ou une boîte à musique.

Interrogée par Télé Loisirs peu de temps avant son retour, Léa François a assuré qu'elle n'était pas angoissée à l'idée de devoir jongler entre les tournages et son bébé : "Je suis assez confiante, parce que j'aime ma fille, j'adore mon métier et je suis persuadée que l'on peut tout combiner. Jusqu'à présent, quand je séjournais à Marseille, je vivais davantage à l'hôtel, mais je pense désormais prendre un pied-à-terre. Avec un bébé, ce sera plus simple." Et à Télé Poche, elle a expliqué : "Quand je reprendrai le travail, certes, je la verrai moins. Mais quand on sera ensemble, je serai tout à elle. Et elle sera tout à moi ! Ce sera juste différent."