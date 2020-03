Léa François (Plus belle la vie) de retour : de belles surprises l'attendaient

Interrogée sur son retour dans la célèbre série de France 3 par Télé Loisirs, Léa François avait révélé qu'elle apparaîtrait de nouveau dans les épisodes en avril prochain. Et le fait de devoir s'organiser pour s'occuper de sa fille et tourner ne lui fait pas peur : "Je suis assez confiante, parce que j'aime ma fille, j'adore mon métier et je suis persuadée que l'on peut tout combiner. Jusqu'à présent, quand je séjournais à Marseille, je vivais davantage à l'hôtel, mais je pense désormais prendre un pied-à-terre. Avec un bébé, ce sera plus simple." Et à Télé Poche, elle a expliqué : "Quand je reprendrai le travail, certes, je la verrai moins. Mais quand on sera ensemble, je serai tout à elle. Et elle sera tout à moi ! Ce sera juste différent."